OL - Slavia Prague : Greif, Abner et Tessmann intègrent le onze

Débarqués en Allemagne durant la matinée, les joueurs de l'OL n'ont pas eu le temps de souffler. Ils sont sur le pont ce samedi soir (19h) face au Slavia Prague. Pour ce quatrième amical, Paulo Fonseca a choisi d'effectuer trois changements par rapport au onze qui avait débuté contre le Servette. Cette rencontre amicale se jouera sous le format de deux mi-temps d'une heure.

Le travail s'intensifie et les matchs amicaux également. Pour la deuxième semaine de suite, l'OL dispute deux amicaux en l'espace de quelques jours. Après le Servette FC mercredi soir à Bourgoin (2-1), les joueurs de Paulo Fonseca affrontent le Slavia Prague ce samedi soir (19h). Débarqués en Allemagne ce samedi matin, les Lyonnais ont pris leurs quartiers à l'Adidas Campus et joueront cette rencontre amicale sur le terrain du campus. Une opposition qui lance donc le stage estival qui sera composé d'un deuxième rendez-vous contre Wolfsburg, vendredi prochain. Pour cette quatrième opposition estivale, le staff lyonnais a trouvé un accord avec son homologue tchèque pour disputer deux mi-temps d'une heure. Cela va permettre à tout le monde d'avoir du temps de jeu et de monter en température au niveau physique.

La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Tessmann, Morton - Boudache, Tolisso, Duranville - Himbert