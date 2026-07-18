OL - Slavia Prague : Greif, Abner et Tessmann intègrent le onze

Débarqués en Allemagne durant la matinée, les joueurs de l'OL n'ont pas eu le temps de souffler. Ils sont sur le pont ce samedi soir (19h) face au Slavia Prague. Pour ce quatrième amical, Paulo Fonseca a choisi d'effectuer trois changements par rapport au onze qui avait débuté contre le Servette. Cette rencontre amicale se jouera sous le format de deux mi-temps d'une heure.
Le travail s'intensifie et les matchs amicaux également. Pour la deuxième semaine de suite, l'OL dispute deux amicaux en l'espace de quelques jours. Après le Servette FC mercredi soir à Bourgoin (2-1), les joueurs de Paulo Fonseca affrontent le Slavia Prague ce samedi soir (19h). Débarqués en Allemagne ce samedi matin, les Lyonnais ont pris leurs quartiers à l'Adidas Campus et joueront cette rencontre amicale sur le terrain du campus. Une opposition qui lance donc le stage estival qui sera composé d'un deuxième rendez-vous contre Wolfsburg, vendredi prochain. Pour cette quatrième opposition estivale, le staff lyonnais a trouvé un accord avec son homologue tchèque pour disputer deux mi-temps d'une heure. Cela va permettre à tout le monde d'avoir du temps de jeu et de monter en température au niveau physique.
La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Tessmann, Morton - Boudache, Tolisso, Duranville - Himbert
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merci toitoi !
A huis clos je zappe aucun intérêt..
ça ressemble à l'équipe type de cette fin de préparation.
Sinon pour la rédaction d'O&L, "AMN" dans votre publication officielle, je trouve ça moyen voire irrespectueux envers le joueur, même si bien évidemment tout le monde sait de qui il s'agit et qu'on l'utilise dans nos commentaires pour aller plus vite.
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des compos de médias sérieux avec des CR7, ou KDB par exemple, ou DD comme entraîneur.
Bien du mal nos joueurs en ce début de rencontre avec un bon pressing du Slavia. L'essentiel du jeu est dans notre camp.
Curieux, aucun nom floqué sur les maillots lyonnais, contrairement aux Tchèques.
But refusé de la tête par Tessmann sur corner tiré par Himbert pour une faute lyonnaise dans la surface...
Beaucoup d'agressivité côté Tchèque notamment à répétition sur Himbert qui se plaint des mauvais traitements qu'on lui inflige.
Au moins il sont rentrés dans le vif du sujet , un candidat a la LDC qui joue agressif , ce sera un bon enseignement de ce qui va les attendre....
Les fautes se multiplient sur Himbert... Ils vont finir par le blesser ces bouchers !