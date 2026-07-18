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Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
Sofia Bekhaled, attaquante d’OL Lyonnes (@OL)

Sofia Bekhaled (OL Lyonnes) participera également à la CAN

  • par David Hernandez

    • Au même titre que Tabitha Chawinga avec le Malawi, Sofia Bekhaled ne reprendra pas la préparation estivale avec OL Lyonnes. L'attaquante a été retenue avec l'Algérie pour participer à la CAN 2026.

    Il y aura deux représentantes d'OL Lyonnes à la CAN 2026 qui se tiendra au Maroc dans une semaine. D'un côté, Tabitha Chawinga qui mènera le Malawi à sa première participation dans la compétition. De l'autre, Sofia Bekhaled retenue par Farid Benstiti pour représenter l'Algérie à compter du 28 juillet prochain. La jeune attaquante a fait ses débuts en sélection il y a quelques semaines. Elle va donc connaître son premier grand tournoi continental. Les Algériennes avaient terminé quarts de finalistes lors de la précédente édition en 2024 et se retrouvent avec le pays hôte (Maroc), le Sénégal et le Kenya en phase de poules.

    Vainqueure de la Coupe de Suisse

    Pour Bekhaled, cette convocation traduit une certaine progression dans sa carrière de joueuse. De retour à OL Lyonnes cet été, elle avait connu un prêt en janvier dernier pour accumuler du temps de jeu après une entrée en Ligue des champions avec les Fenottes. Au sein du Servette FC, la Lyonnaise n'a pas forcément beaucoup joué mais a fait partie intégrante du groupe professionnel, avec qui elle a remporté la Coupe de Suisse. La CAN 2026 pourrait bien représenter un moyen d'expression pour Sofia Bekhaled, en vue d'un possible nouveau prêt durant l'été.

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