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Clinton Mata (OL) face au Servette FC (@OetL)

OL : face au Slavia et à Wolfsburg, deux matchs au format particulier

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Lors de ses deux prochains matchs amicaux, l'OL affrontera le Slavia Prague (18/07) et Wolfsburg (24/07). Deux rencontres qui se joueront en 2 fois 60 minutes.

    Paulo Fonseca n'était pas satisfait du rendu mercredi lors de la victoire contre le Servette FC (2-1). À Bourgoin, son équipe est apparue émoussée après un lourd travail physique, ce qui s'est répercuté sur le niveau technique et sur la qualité globale de la partie. Ce qui est, soyons honnêtes, souvent le cas lors des amicaux, surtout à ce moment de la préparation. Qu'en sera-t-il contre le Slavia Prague et Wolfsburg ?

    En Allemagne, l'OL défiera la formation tchèque samedi à 19 heures. Puis, vendredi prochain, elle rencontrera l'équipe de Saël Kumbedi, qui a été reléguée la saison dernière. Rendez-vous à 14 heures pour cette confrontation. Pour les supporters rhodaniens, ayez bien à l'esprit que ces matchs se joueront dans un format un peu particulier. En effet, les parties se disputeront en 2 fois 60 minutes.

    Quel temps de jeu pour les titulaires ?

    30 minutes de plus, de quoi donner du temps de jeu à tout le monde ? Sûrement oui, mais à quel point les remplaçants auront-ils l'occasion de se montrer ? Ce sera à la discrétion du staff, qui devrait donner au moins une heure aux titulaires. Et ensuite ? Cela dépendra des états de forme des uns et des autres, mais il n'est pas inconcevable que certains se retrouvent sur le terrain durant 90 minutes. Car après ces deux sorties, il ne restera qu'un rendez-vous, contre le Real Betis le 29 juillet, avant le 3e tour de qualification pour la Ligue des champions le 4 ou 5 août.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 17 Juil 26 à 10 h 43

      Surement 70/75 minutes pour les titulaires contre le Slavia, puis 90 minutes contre Wolfsburg en fin de semaine. Cela permettra d'enchainer deux matchs complet (avec celui contre le Bétis), avant de reprendre la compétition.

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