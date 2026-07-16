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L'application Olympique et Lyonnais sur smartphone
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OL : téléchargez l'application d'Olympique et Lyonnais

  • par David Hernandez

    • En plus de son site internet, Olympique-et-Lyonnais est disponible sur smartphone. Vous pouvez la télécharger via l'App Store et Play Store.

    En cette période estivale, vous êtes nombreux à avoir fait vos valises, direction la mer ou la montagne pour un peu de fraîcheur. Qui dit vacances, ne dit pas pour autant absence d'actualité concernant l'OL. Alors sur un transat ou tout simplement le temps d'une pause, vous pouvez toujours suivre ce qu'il se passe dans votre club préféré grâce à Olympique-et-Lyonnais. Et ce même sans ordinateur. Vous pourrez ensuite lire les réactions d'après OL - Servette FC ou encore les dernières actualités mercato concernant OL Lyonnes. Et quelque chose nous dit que c'est encore loin d'être fini chez les Fenottes.

    Ainsi, si notre site sur navigateur vous est familier, vous pouvez également nous lire sur l'application. Elle peut se télécharger sur l'App Store et Play Store. Vous pouvez aussi effectuer la mise-à-jour si vous la possédez déjà sur votre smartphone. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos retours dans l'espace consacré aux commentaires.

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