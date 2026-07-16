OL : malgré deux entraînements, Šulc a pourtant déjà rejoué

De retour à l'entraînement lundi, Pavel Šulc n'a pas mis longtemps à replonger dans le bain. Mercredi soir, le Tchèque a joué vingt minutes lors d'OL - Servette FC. Paulo Fonseca s'est expliqué sur ce choix.

De notre envoyé spécial à Bourgoin.

Il est entré sous les applaudissements du stade Pierre-Rajon. Une partie était certes destinée à la sortie de Corentin Tolisso, auteur d'un doublé et chouchou du public de Bourgoin. Néanmoins, voir Pavel Šulc refouler les pelouses françaises a fait plaisir aux supporters de l'OL mercredi soir. Après une Coupe du monde ratée avec la Tchéquie et une élimination dès le premier tour, l'attaquant a certainement dû apprécier cet accueil. Ce fut d'ailleurs une petite surprise de le voir présent sur la feuille de match.

"Il doit améliorer sa condition physique"

De retour à l'entraînement lundi, Sulc n'avait que deux entraînements dans les jambes. Ayant fini éreinté la saison dernière, on pouvait craindre une blessure. Il n'en a rien été et Paulo Fonseca s'est justifié sur les vingt minutes données à son numéro dix. "Pavel n'a pas beaucoup joué récemment, il doit encore améliorer sa condition physique." Présent dans le groupe qui s'envolera vers l'Allemagne samedi, le meilleur buteur de l'OL la saison passée aura une semaine intense de travail qui l'attend.