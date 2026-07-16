Actualités
Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
Pavel Sulc, joueur offensif de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : malgré deux entraînements, Šulc a pourtant déjà rejoué

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • De retour à l'entraînement lundi, Pavel Šulc n'a pas mis longtemps à replonger dans le bain. Mercredi soir, le Tchèque a joué vingt minutes lors d'OL - Servette FC. Paulo Fonseca s'est expliqué sur ce choix.

    De notre envoyé spécial à Bourgoin.

    Il est entré sous les applaudissements du stade Pierre-Rajon. Une partie était certes destinée à la sortie de Corentin Tolisso, auteur d'un doublé et chouchou du public de Bourgoin. Néanmoins, voir Pavel Šulc refouler les pelouses françaises a fait plaisir aux supporters de l'OL mercredi soir. Après une Coupe du monde ratée avec la Tchéquie et une élimination dès le premier tour, l'attaquant a certainement dû apprécier cet accueil. Ce fut d'ailleurs une petite surprise de le voir présent sur la feuille de match.

    "Il doit améliorer sa condition physique"

    De retour à l'entraînement lundi, Sulc n'avait que deux entraînements dans les jambes. Ayant fini éreinté la saison dernière, on pouvait craindre une blessure. Il n'en a rien été et Paulo Fonseca s'est justifié sur les vingt minutes données à son numéro dix. "Pavel n'a pas beaucoup joué récemment, il doit encore améliorer sa condition physique." Présent dans le groupe qui s'envolera vers l'Allemagne samedi, le meilleur buteur de l'OL la saison passée aura une semaine intense de travail qui l'attend.

    à lire également
    Kaïl Boudache lors d'OL - Servette FC
    Les joueurs de l’OL et du Servette n’ont pas trop apprécié la pelouse
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 16 Juil 26 à 14 h 25

      En espérant qu'il puisse faire une belle prépa ces deux prochaines semaines pour être au top lors des qualifs de LDC.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : malgré deux entraînements, Šulc a pourtant déjà rejoué 14:20
    L'application Olympique et Lyonnais sur smartphone
    OL : téléchargez l'application d'Olympique et Lyonnais 13:30
    Kaïl Boudache lors d'OL - Servette FC
    Les joueurs de l’OL et du Servette n’ont pas trop apprécié la pelouse 12:40
    Dominik Greif lors d'OL - Servette FC
    OL - Servette FC (2-1) : Gourvennec salue les "quatre parades" de Greif 11:50
    Mads Bidstrup et Julien Duranville lors d'OL - FC Servette
    Ol - Servette FC (2-1) : un stade Pierre-Rajon loin d'afficher complet 11:00
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    Mercato : un duel OL - Lens pour Openda ? 10:15
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL - Servette FC (2-1) : "Un match à oublier" pour Fonseca 09:30
    Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
    OL : Nuamah va rejoindre le groupe pour le stage en Allemagne 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Tolisso après OL - Servette FC (2-1) : "Je me sens bien physiquement" 08:00
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    Tagliafico représentera l'OL en finale de la Coupe du monde 2026 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Servette FC (2-1) : Fofana ? Fonseca est pessimiste 15/07/26
    Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
    L'OL reste poussif mais s'impose contre le Servette (2-1) 15/07/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    Coupe du monde : Tagliafico et l'Argentine défient l'Angleterre 15/07/26
    OL - Servette FC : Descamps dans le but, un milieu Morton - Bidstrup - Tolisso 15/07/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Mercato : Kysha Sylla fait ses valises et rejoint la Juventus 15/07/26
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : reprise pour les U19 avec un nouveau staff 15/07/26
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Mercato : Malard (ex-OL Lyonnes) va rejoindre Chelsea 15/07/26
    Les supporters de l'OL à l'amical contre Chassieu
    OL - Servette FC : une unique occasion pour le public lyonnais 15/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut