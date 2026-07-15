OL - Servette FC (2-1) : Fofana ? Fonseca est pessimiste

Encore absent de la feuille de match contre le Servette FC, Malick Fofana est encore loin d'un retour. C'est en substance ce qu'a laissé entendre Paulo Fonseca, presque fataliste sur la question de son ailier.
De notre envoyé spécial à Bourgoin.
"J'ai dit qu'il devait jouer peut-être quelques minutes aujourd'hui et j'essaye toujours de dire un maximum la vérité." Dès la première question posée sur Malick Fofana au coup de sifflet final d'OL - Servette FC (2-1), Paulo Fonseca a tenté d'expliquer sa sortie de samedi dernier. Car oui, malgré la promesse du Portugais, aucune trace de l'ailier belge sur la feuille de match ce mercredi soir à Bourgoin. Une situation qui commence forcément à crisper les supporters, ayant l'impression d'être menés en bateau depuis six mois.
Ce fut d'abord un retour courant janvier, puis février, puis mars et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. On s'est alors dit que la trêve estivale et une préparation complète allaient permettre de retrouver le vrai Malick Fofana. On en est encore loin puisque l'ailier a manqué les trois premiers amicaux et n'est pas prêt d'en jouer un. "On avait programmé Malick pour qu'il soit là ce (mercredi) soir. Mais ces derniers jours, il y a eu des doutes. Nous ne pouvons pas prendre de risques."
Fonseca : "Il a commencé la saison avec des douleurs"
La préparation estivale tronquée, le cas Malick Fofana agite forcément en coulisses. À tel point que le Belge a dû consulter un chirurgien en Angleterre, comme l'a laissé entendre Fonseca. "Je pense que les chirurgiens qui ont vu Malick ces derniers jours en Angleterre vont faire un meeting avec les chirurgiens qui ont fait l'opération à Lyon. J'espère que tout ira bien." Saluant l'état d'esprit de son joueur, qui "a continué à travailler pour progresser. Mais la vérité est qu'il a commencé cette saison avec des douleurs et les chirurgiens ont besoin de faire le point pour savoir où aller." Censé être une recrue interne, Malick Fofana est aujourd'hui un très gros point d'interrogation à l'OL, même si Paulo Fonseca espère "qu'il va revenir travailler normalement avec nous"...
Et le joueur strasbourgeois continue à jouer tranquillement alors qu’il a compromis la carrière d’un joueur, juste pour ne pas prendre le bouillon lors d’un match. Non mais sérieusement ? Quand est-ce que ce type de joueurs seront sanctionnés véritablement pour leur geste ?
100% d’accord…il a probablement tué la carrière de Malick…
D'accord mais tous les joueurs ne réagissent pas comme Malik qui a l air fragile!!donc le Strasbourgeaois a payé sa faute et le reste on ne peut pas lui faire endosser il me semble.
Govou Tendon d'achilles 3 mois apres il etait rétabli Donc on n'est pas tous égaux !!!
Ouais.. grosse pensé à Malick.
Au moins c’est clair, on se dit qu’on le revoit pas avant juillet 2027.
Mouai... ça pue la fin de carrière franchement. Ça fait quoi, 4 ou 5 mois qu'il est en phase de reprise et qu'il est censé revenir? A un moment donné, quand il n'y a aucune amélioration, faut se rendre à l'évidence. Fofana, un nom maudit chez nous... D'ailleurs, il me semble que Gueida avait refait quelques apparitions suite à sa blessure avant de prendre sa retraite. Trop de similitudes...
Et dire que l'an passé on aurait pu garder Mikau à la place. Bien évidemment, j'en veux pas à Malick mais les choses auraient été tellement différentes aujourd'hui. Nul doute qu'on se serait qualifiés directement en LDC et peut-être qu'on serait allé au bout en coupe de France.
Fandelol salut
Je te trouve plutôt dur avec Malick, il a pas demandé à être blessé, impossible à prévoir, et puis qui te dis que Mikau n'aurait pas ramassé lui aussi.
C'est bien pour ça que je précise que je ne lui en veux pas. Je suis juste dégouté de la tournure des événements qui l'entourent.
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la priorité de l'OL est un 9 plutôt qu'un ailier ?
Pour une équipe jouant en 433 il faut deux 9 (un titulaire, un remplaçant) et 4 ailiers (deux titus, deux remplaçants).
En l'état en 9 on a :
- Sulc, dont le meilleur poste est finalement 9 (il est nul en ailier et il a pas la technique pour être 10)
- Himbert, qui a un énorme potentiel et a déjà joué quelques matches importants la saison passée
Je parle même pas de AGR et Molebe.
En ailiers, on a :
- Fofana, détruit physiquement
- Nuamah, sur lequel on a aucune garantie
- Kaïl Boudache, qui a 19 matches pro
- Julien Duranville, qui avait l'air décevant en prépa de ce que j'ai lu et n'est pas dans une bonne dynamique
- Hamdani, super prometteur mais tout jeune
Pour l'heure, je trouve que notre effectif au poste d'ailier, c'est super faible.
Je dis pas que faut pas recruter en 9 mais en ailiers j'ai peur si on y va avec ça..
Pensées à ceux qui nous ont dit la saison passée que Moreira & Endrick sur les ailes c'était le pire effectif de l'histoire de l'OL
Oui je suis d'accord..
Mais il veut son grand 9 costaud quitte à vendre Sukc apparemment...
Un 9 avec un profil different ca ne me derange pas mais pas au détriment de Sulc. .
Malheureusement avec les arrivés de Boudache et Duranville je ne pense pas qu'on aura un allier avec Nuamah et Hamdani en doublure
A moins que Fofana soit out ..
Eh bah alors Duranville et Boudache ca a intérêt à être de belles surprises et Hamdani va devoir exploser rapidement les temps de passage.
Je le trouve vraiment tres fort mais il est vraiment tres jeune
Hamdani ?
Je suis vraiment optimiste sur son avenir aussi ouai ^^
Yes
Ca fait trois ans que son film "The Way of the Wind" est attendu en salles, j'espère que cette absence permettra à Malick de finir le montage.
je suis dégouté , ce boucher d'Ismaël Doukouré a peut être détruit la carrière de malik Fofana .
Pour rappel il l'a découpé en octobre , ça fait maintenant 9 mois ....
( la gueule d'Elefantino dans le stade ce soir , je jubile ! )
Je regarde évidemment pas mais je suis de tout cœur avec vous contre cette équipe de merde.
Maradona revient leur faire voir ce que c'est que le football, Kempes également.
Rien qu'imaginer l'immonde raclure Milei avec Trump en finale, ça me fout la gerbe.
Quand on pense que le pays du Che & Maradona a autant de sacs à purin...
Ils sont indignes de la mémoire de diego ( pour moi le plus grand joueur de tous les temps ) , el pibe del oro .
Manu Chao - La Vida Tombola
https://youtu.be/RM9JWCVG4v4?si=aU0oz4esX63Y-JzM
C'est clair, mais ils sortent d'où toutes ces sales races ??
Yes je met Pelé et platini avec lui.
Kempes aussi c'était un géant
Les nazis ils se réfugiait la bas ya une histoire. .
Magnifique musique Juni38, y a quelques années je l'écoutais en boucle 😉
Merci de me la remémorer ^^
@Junidu36
Mopi disait récemment que l'Argentine faisait partie des pays d'Am Sud qui a un gros problème avec la diversité, notamment les peuples indigènes.
Peut être que la venue des Nazis là bas après la Guerre a un lien je sais pas.
Le Chili a récemment élu Kast, un fils de Nazi (pour de vrai, son père était membre des SS), au pouvoir. Un fan de Pinochet, l'un des plus horribles dictateurs de la 2nde moitié du XXème siècle.
Donc bon...
Après au Perou et en Bolivie y a aussi une remontée de l'extrême droite (soutenue par USA et mouvements évangélistes) mais y a a encore de vrais forces d'opposition avec mouvements sociaux, indigènes et paysans contre ça. Y a aussi au Chili & Argentine mais je trouve l'évolution de ces deux pays assez inquiétante... On est loin d'Allende et du Che.
https://www.youtube.com/watch?v=vdhRVtihJV8
Sommet des Amériques à Mar Del Plata avec Hugo Chavez et Maradona, en 2005
https://mobile-img.lpcdn.ca/lpca/924x/a2a92272-2f48-11eb-a88b-02fe89184577.jpg
Maradona, aux côtés de H. Chavez, portant un tshirt avec la photo de GW Bush et l'inscription "War criminal".
A l'inverse, Messi va pomper Trump à la Maison Blanche.
Il est où Forest Gone ? Il a toujours gardé mon commentaire screen contre Mâcon ? 🙂
Peut être qu'il court.
Bien joué Juni pour Manu, j'allais justement mettre le lien 😉
Je l'ai vu 3 fois, énorme emotion à chaque fois qu'il a joué ce morceau, le public en transe
Deux magnifiques buts des argentins!
Leur grinta est incroyable !
Ça change de nos danseuses d'hier au soir !
Content pour Nicolas.
Quelle formidable idée ça aura été de vendre Mikautadze et de garder Fofana, de dégager l'enfant du pays qui rêvait de faire sa carrière à l'OL pour privilégier le supersub qui n'avait encore rien prouvé en tant que titulaire.
On a écouté les biftons, on se retrouve avec un joueur inutilisable, invendable et qui continue de nous coûter une blinde en salaire. Un vraie coup de génie!
Comme c'était un coup de génie de le faire jouer alors qu'il avait encore du matériel médical dans la cheville, tout ça pour qu'il trottine dix minutes sans rien apporter et qu'il achève de flinguer définitivement sa carrière. Quelle superbe idée.
Ah, ça, on a un staff hyper-compétent avec de super bonnes trouvailles, mais si les nouvelles recrues s'avèrent être de funestes flops (à part le latéral et l'ailier recruté à Nice, tout le reste fout les jetons pour le moment), ce sera amusant de voir l'inflexion des discours à propos de notre brillant staff.
j'avais écrit après cet attentat et vilaine entorse mais aussi lié à la possibilité d'une intervention chirurgicale que ce genre de blessure tant par la blessure elle même que par l'éventuel geste chirurgical pouvait déboucher sur des suites très compliquées, il semblerait que nous y sommes. Comme je l'avais écrit que ce soit une raideur articulaire préjudiciable en terme de jeu ou des complications de ces traumatismes (algodystrophie ou autre). On peut quand même se poser des questions sur les prises en charges thérapeutiques et chirurgicales des dernières années à l'OL (Mangala, Fofana, Nuamah ...) plus que le staff médical du club lui même, les correspondants chirurgicaux et leurs indications peuvent poser question ... même s'il est bien connu que cela est compliqué. Cela aurait tendance à prouver à quel point la vente de Moreira, même si on en comprend la logique financière reste pour moi très inquiétante, ... en souhaitant me tromper. Seul contexte favorable le fait qu'à part PFC, Strasbourg et Rennes le reste du foot français est en grande difficulté.