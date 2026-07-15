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OL - Dynamo Kiev à Bourgoin
OL – Dynamo Kiev à Bourgoin (crédit O&L)

OL - Servette FC : les infos pratiques pour se rendre à Bourgoin

  • par David Hernandez

    • Ce mercredi, l’OL "reçoit" le Servette FC du côté de Bourgoin. Dans un stade Pierre-Rajon désormais habitué à recevoir un amical de la formation lyonnaise, retrouvez les informations pratiques quant à l’arrivée au stade.

    Après deux matchs à huis-clos, l’OL va enfin pouvoir profiter avec ses supporters. Ce mercredi, la formation lyonnaise fait en effet le court déplacement jusqu’à Bourgoin-Jallieu pour y disputer son troisième amical de l’été. Ce sera le seul ouvert au public dans la région, les autres se disputant en Allemagne et en Espagne. Malgré la chaleur touchant l’Hexagone, c’est donc une bonne et unique occasion de voir à l’oeuvre les coéquipiers de Corentin Tolisso avant les barrages de Ligue des champions et le retour de la Ligue 1 fin août. Dans un stade Pierre-Rajon désormais habitué aux rouages d’une réception de l’OL, le FCBJ est conscient que la chaleur peut être un frein à la venue des supporters. Alors le club isérois assure avoir "multiplié les espaces buvette pour cette rencontre."

    Un parking gratuit à deux minutes de marche du stade

    Avec un coup d’envoi donné à 18h30, en raison notamment de la demi-finale de la Coupe du monde qui se joue à 21h, l’entrée au stade se fera à partir de 17h du côté de la piscine situé au 1 Avenue du Stade. Il sera possible d’acheter des billets sur place, mais le club berjallien rappelle qu’il vaut mieux prendre ses tickets en ligne pour être sûr de pouvoir assister à cet OL - Servette FC. Pour ce qui est du stationnement, rien de bien nouveau par rapport aux saisons précédentes. Les parkings gratuits Quai des Belges seront disponibles et simplement situés à deux minutes de marche du stade. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Bourgoin en raison de l’horaire ou de la chaleur, il est toujours possible de se brancher sur OLPlay qui diffusera la rencontre en exclusivité.

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