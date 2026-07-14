Mercato : formé à l'OL, Titouan Thomas a signé en Ligue 3

Après la fin de son aventure à Laval, Titouan Thomas repart en Ligue 3. Il s'est engagé avec le FC Fleury 91, pensionnaire de troisième division.

Maintenu de justesse lors des barrages, Laval a sauvé sa place en Ligue 2 l'an dernier. Lors de cette saison difficile, Titouan Thomas s'est révélé être un élément important du groupe. En dehors d'une à la main entre septembre 2025 et janvier 2026, le Breton a manqué une seule rencontre pour suspension. Au total, il a participé à 26 rencontres, dont 20 comme titulaire. Il était notamment dans le 11 qui a perdu face à l'OL en 8es de finale de la Coupe de France le 4 février (2-0).

Trois saisons à Laval

Une rencontre à part pour le joueur de la génération 2002, lui qui a passé cinq ans à l'Olympique lyonnais entre 2017 et 2022, avec notamment la signature d'un contrat professionnel. Malgré cet exercice de bonne facture sur le plan du temps de jeu, le milieu de terrain n'est pas gardé par le Stade Lavallois. Il a cependant trouvé un club pour rebondir à l'étage inférieur.

En 2026-2027, le footballeur de 24 ans évoluera au FC Fleury 91, en Ligue 3. Son arrivée a été officialisée lundi. Un nouveau défi pour Titouan Thomas après trois années et 86 parties dans l'antichambre de l'élite avec les Mayennais.