Ce mercredi (18h30), l'OL "reçoit" le Servette FC du côté du stade Pierre-Rajon. À deux jours de l'amical, l'affluence en tribunes n'est pas forcément dans la lignée des dernières venues lyonnaises à Bourgoin.

Depuis des semaines, les Français apprennent à vivre avec la chaleur suffocante qui touche le pays depuis deux mois. Seulement, mercredi, il se pourrait bien que le thermomètre batte des records, notamment dans la région lyonnaise. Lyon devrait connaitre pas moins de 38 degrés en ce milieu de semaine. Est-ce que ce temps, certes estival mais difficilement supportable, rebute certains supporters ? Peut-être bien. En tout cas, la rencontre amicale entre l'OL et le Servette FC est loin de déplacer les foules à quarante-huit heures du coup d'envoi. Comme indiqué par nos confrères du Dauphiné Libéré, la barre des 3 000 places vendues n'a pas encore été dépassée. Il y a un an, à deux jours d'OL - Getafe, le stade Pierre-Rajon savait déjà qu'il compterait un peu plus de quatre mille spectateurs en son sein.

De 10 à 25€ la place

Les dernières heures permettront-elles de voir le fief du FCBJ et du CSBJ afficher complet ? Tout le monde l'espère, même si bien évidemment, le Servette n'est pas forcément un nom qui fait rêver pour attirer les foules. Ajoutez à cela une demi-finale de Coupe du monde Argentine - Angleterre qui se joue à 21h et les raisons de faire l'impasse sur l'unique rencontre en public autour de Lyon sont nombreuses. Toutefois, pour les indécis, le tarif des places (de 10€ à 25€), vendues en ligne, pourrait faire pencher la balance du bon côté.