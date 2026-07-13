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Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Khalis Merah lors d’OL – PAOK (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Merah a délaissé la botte médicale et a rechaussé les baskets

  • par David Hernandez

    • Touché à la cheville dès le début de la préparation estivale, Khalis Merah prend son mal en patience. Mais après avoir porté une botte médicale ces derniers temps, le milieu de l'OL a rechaussé les baskets.

    Il avait mis les bouchées doubles durant l'été. Après une première saison en professionnel, Khalis Merah avait fait le choix d'écouter au maximum ses vacances pour revenir à fond dès le retour à l'entraînement de l'OL le 29 juin dernier. Seulement, un contact avec Enzo Molebe et une cheville bien amochée ont eu raison de cette préparation estivale pour le jeune milieu. Sur le flanc depuis maintenant deux semaines, Merah prend ainsi mon mal en patience et a dû faire l'impasse sur les deux premiers amicaux de l'été. Il devrait en être de même pour les quatre suivants puisqu'il était question d'une absence d'un mois.

    Cela ne devrait malgré tout pas l'empêcher de prendre part au stage en Allemagne, puisque l'Adidas Campus dispose d'infrastructures permettant sa rééducation. Un programme de retour qui a connu une avancée ces derniers jour. Aperçu avec une botte médicale au pied lors du premier match contre Mâcon 71, Khalis Merah ne la portait plus trois jours plus tard contre le FC Saint-Gall. Il était même en tenue d'entrainement, baskets au pied pour observer ses coéquipiers prendre le meilleur (6-3) sur la formation suisse. Le retour sur les terrains va toutefois devoir attendre encore un peu.

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