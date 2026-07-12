Actualités
Ballon OL à l'entraînement
Ballon OL à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

OL - Servette FC : Aurélien Petit garde le sifflet

  • par Gwendal Chabas

    • Déjà arbitre du match face au FC Saint-Gall samedi (6-3), Aurélien Petit retrouvera les Lyonnais mercredi à Bourgoin. Il dirigera la confrontation contre le Servette FC.

    Scène assez rare pour être soulignée, l'OL a terminé une rencontre amicale en supériorité numérique. Samedi contre le FC Saint-Gall (6-3), Lukas Gortler, qui avait transformé un penalty quinze minutes plus tôt, a été exclu par Aurélien Petit, l'arbitre de la partie, à la 67e. Après plusieurs minutes d'échange, le match s'est finalement terminé à 11 contre 10, avec deux réalisations supplémentaires pour les Rhodaniens.

    Arbitre rhodanien, il ne peut donc pas diriger l'OL en match officiel

    Il faut espérer que cela reste une exception au cours des affiches de préparation. Notamment mercredi face au Servette FC, le troisième adversaire des Lyonnais cet été. Rendez-vous à Bourgoin pour les deux équipes mercredi à 18h30. Pour diriger les débats, nous retrouverons Aurélien Petit. Officiel de catégorie Fédéral 2, il opère habituellement en Ligue 2. L'homme de 38 ans profite de ces confrontations estivales pour croiser l'OL, lui qui est originaire de Villefranche et ne peut donc pas l'arbitrer en temps normal.

    Pour le duel de la semaine prochaine à Pierre-Rajon, il s'appuiera sur ses assistants, Vianney Rozand, qui l'accompagne très souvent, et Brice Picard. Il s'agit du seul changement dans le trio arbitral. Samedi, nous avons Timothé Bonnot à sa place. Évidemment, la Var n'est pas en vigueur.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renforts

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Servette FC : Aurélien Petit garde le sifflet 10:10
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renforts 09:25
    Pour l'OL, la préparation suit son cours, avec du bon, mais encore pas mal de travail 08:40
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) verra le dernier carré 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Ligue des champions : le calendrier de l'OL d'ici au troisième tour de qualification 11/07/26
    Nicolas Tagliafico (OL) lors d'Argentine - Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico et l'Argentine pour une place dans le dernier carré 11/07/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Mercato : malgré la forme d'Himbert, l'OL "a besoin d'un attaquant de haut niveau" 11/07/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OL 11/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    Le résumé en vidéo de la victoire de l'OL contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de Fofana 11/07/26
    Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
    Encore porté par Himbert, l'OL s'impose contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    Florent Sanchez s'est engagé avec Guingamp
    Mercato : après sa bonne saison en National, Sanchez (ex-OL) rebondit en Ligue 2 11/07/26
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - FC Saint-Gall : Greif de retour dans le onze 11/07/26
    Angel Garcia, défenseur de l'OL
    OL Académie : un très bon cru pour le baccalauréat 2026 11/07/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Avec deux amicaux en Allemagne, l’OL a sa préparation estivale bouclée 11/07/26
    L'équipe du FC Saint-Gall
    Au moment d'affronter l'OL, Saint-Gall est déjà bien avancé dans sa préparation 11/07/26
    OL - FC Saint-Gall, un deuxième match amical à huis clos au GOLTC 10/07/26
    Mathieu Patouillet est prêté une saison par l'OL à Sochaux
    Matthieu Patouillet (ex-OL) va résilier son contrat avec Al-Hilal 10/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut