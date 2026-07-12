OL - Servette FC : Aurélien Petit garde le sifflet

Déjà arbitre du match face au FC Saint-Gall samedi (6-3), Aurélien Petit retrouvera les Lyonnais mercredi à Bourgoin. Il dirigera la confrontation contre le Servette FC.

Scène assez rare pour être soulignée, l'OL a terminé une rencontre amicale en supériorité numérique. Samedi contre le FC Saint-Gall (6-3), Lukas Gortler, qui avait transformé un penalty quinze minutes plus tôt, a été exclu par Aurélien Petit, l'arbitre de la partie, à la 67e. Après plusieurs minutes d'échange, le match s'est finalement terminé à 11 contre 10, avec deux réalisations supplémentaires pour les Rhodaniens.

Arbitre rhodanien, il ne peut donc pas diriger l'OL en match officiel

Il faut espérer que cela reste une exception au cours des affiches de préparation. Notamment mercredi face au Servette FC, le troisième adversaire des Lyonnais cet été. Rendez-vous à Bourgoin pour les deux équipes mercredi à 18h30. Pour diriger les débats, nous retrouverons Aurélien Petit. Officiel de catégorie Fédéral 2, il opère habituellement en Ligue 2. L'homme de 38 ans profite de ces confrontations estivales pour croiser l'OL, lui qui est originaire de Villefranche et ne peut donc pas l'arbitrer en temps normal.

Pour le duel de la semaine prochaine à Pierre-Rajon, il s'appuiera sur ses assistants, Vianney Rozand, qui l'accompagne très souvent, et Brice Picard. Il s'agit du seul changement dans le trio arbitral. Samedi, nous avons Timothé Bonnot à sa place. Évidemment, la Var n'est pas en vigueur.