Le 15 juillet prochain, l'OL se rendra une nouvelle fois à Bourgoin pour un match amical durant sa préparation estivale. La billetterie pour le match à Pierre-Rajon contre le Servette FC a ouvert.

C'est presque devenu un rendez-vous annuel. Ça l'est en tout cas sur les dernières saisons. Dans le cadre de sa préparation estivale, l'OL va de nouveau faire un crochet par Bourgoin-Jallieu pour y disputer un amical. Après le Dynamo Kiev il y quatre ans, le Torino en 2024 et Getafe la saison passée, le club rhodanien affrontera le Servette FC au stade Pierre-Rajon. Pas une première puisque les deux formations ont déjà croisé le fer en Isère à l'été 2019. À cette époque, l'OL avait perdu 2-1 malgré un but de Martin Terrier sur penalty. Sept ans plus tard, l'OL et le Servette se retrouvent donc à Bourgoin pour ce qui sera certainement le seul match amical à se jouer en public dans la région durant la préparation estivale.

De 10 à 25€ la place

En effet, les rencontres contre Mâcon (8 juillet) et le FC Saint-Gall (11 juillet) se joueront certes au GOLTC mais à huis clos. Alors, ce court déplacement dans le 38 sera l'occasion pour les supporters lyonnais d'observer les coéquipiers de Corentin Tolisso et peut-être de voir certaines des recrues estivales signées (Boudache) ou annoncées (Bidstrup, Duranville). La billetterie a d'ailleurs ouvert ces dernières heures et est accessible en cliquant sur ce lien. Les tarifs se situent entre 10 et 25€ : la fourchette basse en tribunes nord et Berjallie (10€), la fourchette intermédiaire en tribune est (15€) et celle plus haute en tribune Marchand (25€). Pour rappel, le coup d'envoi de ce match aura lieu à 18h30 au stade Pierre-Rajon.