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Lorna Chicha Douvier, joueuse d'OL Lyonnes
Lorna Chicha Douvier, joueuse d’OL Lyonnes (Instagram de la joueuse)

Après trois matchs en pro, Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Double championne de France grâce à ses trois matchs en professionnel, Lorna Chicha Douvier tourne la page d'OL Lyonnes. La jeune milieu de 20 ans a annoncé la fin de son aventure au sein de son club formateur.

    Avec Romane Rafalski et Maïssa Fathallah, en plus de Maéline Mendy ou encore Julie Siwerot, OL Lyonnes montre qu'il veut s'appuyer sur son centre de formation, malgré des objectifs élevés. Néanmoins, toutes les filles de l'Académie n'ont pas la chance de passer professionnelles. Depuis la fin de la saison, Lou Marchal a annoncé son départ du club et vient d'être suivie par Lorna Chicha Douvier. La milieu de terrain a confirmé quitter son club formateur à 20 ans. "Aujourd’hui, c’est une page importante de ma vie qui se tourne. Après tant d’années passées sous les couleurs de l’Olympique lyonnais, il est temps pour moi de dire au revoir à mon club de cœur, celui qui m’a vue grandir, apprendre, rêver et devenir la personne et la joueuse que je suis aujourd’hui. (...) L’Olympique lyonnais aura toujours une place unique dans mon cœur. Merci pour tout."

    Une passe décisive contre Montpellier en avril dernier

    Ayant fait ses débuts en professionnel sous les ordres de Joe Montemurro avec une minute de jeu contre le FC Nantes, Lorna Chicha Douvier avait profité de la fin de saison écoulée pour ajouter deux matchs de plus avec son club formateur. De quoi avoir deux trophées de championnes de France à son palmarès. Elle avait notamment délivré une passe décisive pour Korbin Shrader lors du dernier match de la saison régulière contre Montpellier.

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