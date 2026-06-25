Mercato : OL Lyonnes prêt à piocher à Chelsea ?

Ayant déjà officialisé deux recrues avec Grohs et Weir, OL Lyonnes pourrait encore se renforcer à compter du 1er juillet. D’après plusieurs sources, le club rhodanien lorgne sur Johanna Rytting Kaneryd, ailière de Chelsea.

Le mercato estival ne commence que le 1er juillet mais OL Lyonnes est déjà passé à l’action pour se renforcer avec deux joueuses libres. Maria Luis Grohs et Caroline Weir seront les nouvelles têtes de l’effectif de Jonatan Giráldez à la reprise fin juillet, mais elles pourraient ne pas être les seules. Plusieurs rumeurs ont pointé le bout de leur nez ces dernières semaines, comme par exemple le cas Salma Paralluelo, mais l’une pourrait bien être des plus avancées. Lancée par le journal suédois Aftonbladet il y a une quinzaine de jours et réappuyée par The Guardian, la rumeur d’une arrivée imminente de Johanna Rytting Kaneryd enfle. Seulement, il faudra patienter a minima jusqu’au 1er juillet pour connaitre le dénouement de ce dossier. En effet, l’ailière suédoise a encore un an de contrat avec Chelsea, ce qui sous-entend un transfert.

Une recrue pour anticiper un retour tardif de Diani ?

Avec la blessure de Kadidiatou Diani, OL Lyonnes anticipe-t-il une absence prolongée de son internationale ? Car avec Jule Brand, Tabitha Chawinga et Vicki Becho en plus de la joueuse de l’équipe de France, les ailes semblaient déjà bien pourvues pour la saison à venir. Cet intérêt pour Kaneryd pourrait donc s’inscrire en ce sens. À 29 ans, la Suédoise sort d’un exercice compliqué avec Chelsea, malgré des qualités de percussion. Sonia Bompastor ne l’a pas considérée comme une titulaire en puissance (19 matchs), laissant un goût d’inachevé sur les prestations de Johanna Rytting Kaneryd. De quoi voir OL Lyonnes comme une porte de sortie prestigieuse ?