Le jeune footballeur, passé par l'OL et Saint-Étienne et qui s'était noyé, est mort

En état de mort cérébrale après s'être noyé dans le Rhône lundi, Kenzo Kies, jeune footballeur de 21 ans formé à l'OL puis à l'ASSE, n'a pas survécu.

C'est un drame qui rappelle à quel point il faut faire attention et respecter encore un peu plus les directives en ces périodes de fortes chaleurs. Depuis lundi, Kenzo Kies était en état de mort cérébrale après avoir été repêché dans le Rhône. Malheureusement, le jeune footballeur de 21 ans n'a pas survécu, comme l'a annoncé l'AS Saint-Étienne, l'un de ses clubs formateurs en plus de l'OL et de l'AS Saint-Priest. « La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques », a écrit le club stéphanois sur ses réseaux sociaux. L'AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à ceux, coéquipiers comme éducateurs, qui ont partagé un morceau de son aventure stéphanoise. Kenzo, dans les couloirs de L'Étrat, personne ne t'oubliera jamais."

En état de mort cérébrale depuis lundi soir

C'est une triste nouvelle, bien que les chances étaient minimes depuis lundi soir et sa prise en charge par les pompiers. Ces derniers avaient réussi à secourir trois de ses amis, en urgence relative, ainsi que Kenzo Kies, au niveau du parc de la Feyssine entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Seulement, le joueur de 21 ans avait été repêché en urgence absolue, avant d'être conduit à l'hôpital en état de mort cérébrale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette noyade. La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.