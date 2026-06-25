Actualités
Kenzo Kies, joueur formé à l'OL et l'ASSE, est décédé
Kenzo Kies, joueur formé à l’OL et l’ASSE, est décédé (@EAGuingamp)

Le jeune footballeur, passé par l'OL et Saint-Étienne et qui s'était noyé, est mort

  • par David Hernandez

    • En état de mort cérébrale après s'être noyé dans le Rhône lundi, Kenzo Kies, jeune footballeur de 21 ans formé à l'OL puis à l'ASSE, n'a pas survécu.

    C'est un drame qui rappelle à quel point il faut faire attention et respecter encore un peu plus les directives en ces périodes de fortes chaleurs. Depuis lundi, Kenzo Kies était en état de mort cérébrale après avoir été repêché dans le Rhône. Malheureusement, le jeune footballeur de 21 ans n'a pas survécu, comme l'a annoncé l'AS Saint-Étienne, l'un de ses clubs formateurs en plus de l'OL et de l'AS Saint-Priest« La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques », a écrit le club stéphanois sur ses réseaux sociaux. L'AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à ceux, coéquipiers comme éducateurs, qui ont partagé un morceau de son aventure stéphanoise. Kenzo, dans les couloirs de L'Étrat, personne ne t'oubliera jamais."

    En état de mort cérébrale depuis lundi soir

    C'est une triste nouvelle, bien que les chances étaient minimes depuis lundi soir et sa prise en charge par les pompiers. Ces derniers avaient réussi à secourir trois de ses amis, en urgence relative, ainsi que Kenzo Kies, au niveau du parc de la Feyssine entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Seulement, le joueur de 21 ans avait été repêché en urgence absolue, avant d'être conduit à l'hôpital en état de mort cérébrale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette noyade. La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

    à lire également
    Damien Della Santa, nouvel adjoint de Pierre Sage à l'OL
    Damien Della Santa : "À l'OL, certains joueurs m'ont appris autant que je leur ai appris"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kenzo Kies, joueur formé à l'OL et l'ASSE, est décédé
    Le jeune footballeur, passé par l'OL et Saint-Étienne et qui s'était noyé, est mort 09:30
    Damien Della Santa, nouvel adjoint de Pierre Sage à l'OL
    Damien Della Santa : "À l'OL, certains joueurs m'ont appris autant que je leur ai appris" 08:45
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    Šulc et la Tchéquie disent déjà adieux à la Coupe du monde 2026 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    OL : Kang et Gerlinger tiendront une conférence de presse ce vendredi 07:30
    Coupe du monde : la Tchéquie de Šulc (OL) condamnée à l'exploit 24/06/26
    OL : à combien serait estimée la fortune de Michele Kang ? 24/06/26
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Ligue 1 : quel calendrier pour l'OL après la Coupe d'Europe ? 24/06/26
    Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l'OL Féminin
    DNCG : le grand écart entre l'OL et l'OM 24/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Michele Kang, nouvelle propriétaire de l'OL, n'entend pas abandonner ses Lyonnes 24/06/26
    Coupe du monde : le bilan des Lyonnais après deux journées 24/06/26
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL et l'OM, les deux derniers clubs pas encore fixés par la DNCG 24/06/26
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    OL : les Lyonnais retrouveront le Real Betis cet été 24/06/26
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    Coupe du monde : le Ghana de Nuamah résiste, la Croatie de Caleta-Car se relance 24/06/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Le sportif de nouveau au centre des débats à l'OL ? 24/06/26
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin
    OL : Michele Kang injectera 71 M€ d'ici à juin 2028 24/06/26
    Le logo de l'OL
    L'OL Groupe bientôt de retour ? 24/06/26
    De la relégation à la prise de pouvoir de Michele Kang, tout a changé en un an à l'OL 24/06/26
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : Michele Kang n'en a pas fini avec la DNCG 24/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut