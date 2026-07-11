OL - FC Saint-Gall : Greif de retour dans le onze

Ce samedi (10h30, à huis clos), l'OL enchaîne un deuxième match amical dans sa semaine. Contre le FC Saint-Gall, Paulo Fonseca continue son mix entre joueurs d'expérience et jeunes.
Un deuxième match amical en quelques jours et toujours la même stratégie. Après la victoire contre Mâcon mercredi, l'OL enchaine avec la venue du FC Saint-Gall ce samedi au GOLTC. Cela reste malgré tout un adversaire d'un autre niveau et sur une autre préparation. Un bon test donc pour les joueurs lyonnais, même s'il n'y a aucune conclusion à tirer aussi rapidement dans un été qui vient tout juste de commencer. D'autant plus que Paulo Fonseca est encore loin d'être en mode "compétition" en vue du troisième tour de qualification de la Ligue des champions.
Comme ce fut le cas trois jours auparavant, le technicien portugais a choisi de mixer avec deux équipes qui joueront une mi-temps chacune et donc un mélange entre joueurs d'expérience et jeunes de l'Académie. Absents contre Mâcon, Malick Fofana et Dominik Greif devraient être présents ce samedi matin à Décines. Si le Belge ne va pas débuter et courrait individuellement sur un terrain annexe avant le match, le gardien slovaque va retrouver le onze titulaire dès le coup d'envoi. Au niveau des recrues, seuls Ouedraogo et Boudache débutent tandis que Duranville et Bidstrup seront sur le banc.
La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Kango, Mata, Kamara, Ouedraogo - Mangala, Morton, Tolisso - Boudache, Himbert, Hamdani
Ou est passé Kuivert ?
Il doit être cuit. Mais sinon son nom c’est Kluivert
il est déjà à l'infirmerie
Un beau but, bien construit collectivement et une finition de notre renard, Himbert qui n'a qu'a pousser le ballon dans les filets
Saint-Gall joue en blanc et vert, grossière provoc
Contre-attaque d'Adil Hemdani, 2-0
But casquette sur une glissade de Kamara, pourtant très bon jusque là, 2-1
Punaise je suis aller au toilettes et ya eu 2buts!
Ca fait bizarre de regarder un match surtout le matin..
Notre maillot extérieur est un mélange entre le rouge et le rose, c'est du rouse..
Sinon jolie but oui sur une superbe ouverture de Kamara, un bon centre de Boudache et Himbert à la finition a bout portant.
Doublé d'Himbert sur une chouette contre attaque 3-1
Il marque des points décidément
Toujours bien placé le petit Rémi..
Toujours 😉
Bonne interception de Mata qui est bien en jambe pour son début de saison
Hamdani, Himbert, Mangala: le tube de l'été?
Mata encore en vacances?
Pause fraicheur
En attaque on remarque Hamdani et Boudache qui sont très actifs sur toute la largeur de la ligne offensive
Hamdani me fait meilleur impression que Boudache pour l'instant il m'épate ce petit
Je suis toujours impressionné de voir la qualité et l’intelligence de ce petit Himbert
on dirait qu'il y a un match ce matin , lol
je ne sais pas ou vous le voyez
OLPLAY
2e passe lumineuse de Kamara dans la profondeur, il casse les lignes les deux fois
Il va falloir rapidement lui faire un contrat à Hamdani et surtout le voir plus que la saison passée en ligue 1