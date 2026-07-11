OL - FC Saint-Gall : Greif de retour dans le onze

Ce samedi (10h30, à huis clos), l'OL enchaîne un deuxième match amical dans sa semaine. Contre le FC Saint-Gall, Paulo Fonseca continue son mix entre joueurs d'expérience et jeunes.

Un deuxième match amical en quelques jours et toujours la même stratégie. Après la victoire contre Mâcon mercredi, l'OL enchaine avec la venue du FC Saint-Gall ce samedi au GOLTC. Cela reste malgré tout un adversaire d'un autre niveau et sur une autre préparation. Un bon test donc pour les joueurs lyonnais, même s'il n'y a aucune conclusion à tirer aussi rapidement dans un été qui vient tout juste de commencer. D'autant plus que Paulo Fonseca est encore loin d'être en mode "compétition" en vue du troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

Comme ce fut le cas trois jours auparavant, le technicien portugais a choisi de mixer avec deux équipes qui joueront une mi-temps chacune et donc un mélange entre joueurs d'expérience et jeunes de l'Académie. Absents contre Mâcon, Malick Fofana et Dominik Greif devraient être présents ce samedi matin à Décines. Si le Belge ne va pas débuter et courrait individuellement sur un terrain annexe avant le match, le gardien slovaque va retrouver le onze titulaire dès le coup d'envoi. Au niveau des recrues, seuls Ouedraogo et Boudache débutent tandis que Duranville et Bidstrup seront sur le banc.

La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Kango, Mata, Kamara, Ouedraogo - Mangala, Morton, Tolisso - Boudache, Himbert, Hamdani