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Dominik Greif, gardien de l'OL
Dominik Greif, gardien de l’OL (crédit : Anthony Ravas / OetL)

OL - FC Saint-Gall : Greif de retour dans le onze

  • par David Hernandez
  • 19 Commentaires

    • Ce samedi (10h30, à huis clos), l'OL enchaîne un deuxième match amical dans sa semaine. Contre le FC Saint-Gall, Paulo Fonseca continue son mix entre joueurs d'expérience et jeunes.

    Un deuxième match amical en quelques jours et toujours la même stratégie. Après la victoire contre Mâcon mercredi, l'OL enchaine avec la venue du FC Saint-Gall ce samedi au GOLTC. Cela reste malgré tout un adversaire d'un autre niveau et sur une autre préparation. Un bon test donc pour les joueurs lyonnais, même s'il n'y a aucune conclusion à tirer aussi rapidement dans un été qui vient tout juste de commencer. D'autant plus que Paulo Fonseca est encore loin d'être en mode "compétition" en vue du troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

    Comme ce fut le cas trois jours auparavant, le technicien portugais a choisi de mixer avec deux équipes qui joueront une mi-temps chacune et donc un mélange entre joueurs d'expérience et jeunes de l'Académie. Absents contre Mâcon, Malick Fofana et Dominik Greif devraient être présents ce samedi matin à Décines. Si le Belge ne va pas débuter et courrait individuellement sur un terrain annexe avant le match, le gardien slovaque va retrouver le onze titulaire dès le coup d'envoi. Au niveau des recrues, seuls Ouedraogo et Boudache débutent tandis que Duranville et Bidstrup seront sur le banc.

    La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Kango, Mata, Kamara, Ouedraogo - Mangala, Morton, Tolisso - Boudache, Himbert, Hamdani

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    19 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 11 Juil 26 à 10 h 17

      Ou est passé Kuivert ?

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    2. OLsan
      OLsan - sam 11 Juil 26 à 10 h 28

      Il doit être cuit. Mais sinon son nom c’est Kluivert

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    3. Juni38
      Juni38 - sam 11 Juil 26 à 10 h 35

      il est déjà à l'infirmerie

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    4. OLVictory
      OLVictory - sam 11 Juil 26 à 10 h 46

      Un beau but, bien construit collectivement et une finition de notre renard, Himbert qui n'a qu'a pousser le ballon dans les filets

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    5. OLVictory
      OLVictory - sam 11 Juil 26 à 10 h 47

      Saint-Gall joue en blanc et vert, grossière provoc

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    6. OLVictory
      OLVictory - sam 11 Juil 26 à 10 h 48

      Contre-attaque d'Adil Hemdani, 2-0
      But casquette sur une glissade de Kamara, pourtant très bon jusque là, 2-1

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      1. Avatar
        leroilyon - sam 11 Juil 26 à 10 h 52

        Punaise je suis aller au toilettes et ya eu 2buts!

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    7. Avatar
      leroilyon - sam 11 Juil 26 à 10 h 50

      Ca fait bizarre de regarder un match surtout le matin..
      Notre maillot extérieur est un mélange entre le rouge et le rose, c'est du rouse..
      Sinon jolie but oui sur une superbe ouverture de Kamara, un bon centre de Boudache et Himbert à la finition a bout portant.

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    8. OLVictory
      OLVictory - sam 11 Juil 26 à 10 h 53

      Doublé d'Himbert sur une chouette contre attaque 3-1
      Il marque des points décidément

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      1. Avatar
        leroilyon - sam 11 Juil 26 à 10 h 55

        Toujours bien placé le petit Rémi..

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        1. OLVictory
          OLVictory - sam 11 Juil 26 à 10 h 58

          Toujours 😉

          Bonne interception de Mata qui est bien en jambe pour son début de saison

    9. Gune56
      Gune56 - sam 11 Juil 26 à 10 h 59

      Hamdani, Himbert, Mangala: le tube de l'été?
      Mata encore en vacances?

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    10. OLVictory
      OLVictory - sam 11 Juil 26 à 11 h 01

      Pause fraicheur
      En attaque on remarque Hamdani et Boudache qui sont très actifs sur toute la largeur de la ligne offensive

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      1. Avatar
        leroilyon - sam 11 Juil 26 à 11 h 08

        Hamdani me fait meilleur impression que Boudache pour l'instant il m'épate ce petit

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    11. Avatar
      OL IN - sam 11 Juil 26 à 11 h 02

      Je suis toujours impressionné de voir la qualité et l’intelligence de ce petit Himbert

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    12. Juni38
      Juni38 - sam 11 Juil 26 à 11 h 04

      on dirait qu'il y a un match ce matin , lol
      je ne sais pas ou vous le voyez

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      1. Avatar
        leroilyon - sam 11 Juil 26 à 11 h 07

        OLPLAY

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    13. OLVictory
      OLVictory - sam 11 Juil 26 à 11 h 07

      2e passe lumineuse de Kamara dans la profondeur, il casse les lignes les deux fois

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    14. Avatar
      KIM K - sam 11 Juil 26 à 11 h 08

      Il va falloir rapidement lui faire un contrat à Hamdani et surtout le voir plus que la saison passée en ligue 1

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