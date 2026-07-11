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Florent Sanchez s'est engagé avec Guingamp
Florent Sanchez s’est engagé avec Guingamp

Mercato : après sa bonne saison en National, Sanchez (ex-OL) rebondit en Ligue 2

  • par David Hernandez

    • Mis à pied à l'OL il y a un an et demi, Florent Sanchez a plutôt bien rebondi à l'US Orléans en National. Ses prestations lui ont ouvert les portes d'un club de Ligue 2 avec une signature à Guingamp ces dernières heures.

    Il y a bien une vie après l'OL. L'aventure lyonnaise a pris fin de façon précipitée pour Florent Sanchez, mis à pied après une altercation avec un ancien coéquipier en novembre 2024. Néanmoins, le rebond a été plutôt bien réussi pour l'ancien grand espoir de l'Académie. Relancé par son ancien coach Hervé Della Maggiore à l'US Orléans, Sanchez a décroché le titre de meilleur joueur de National la saison passée. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues dans le football français.

    Si la Ligue 1 devra attendre encore un peu, Florent Sanchez va découvrir la Ligue 2 à compter du début du mois d'août. À 23 ans, le milieu de terrain offensif a signé un contrat de quatre ans avec l'En Avant Guingamp. N'ayant pas explosé comme les observateurs de l'Académie de l'OL l'espéraient, le natif de Vaulx-en-Velin avait rappelé que chacun allait à son rythme et il espère désormais rattraper le temps perdu avec ce séjour en Bretagne.

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