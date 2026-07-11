OL Académie : un très bon cru pour le baccalauréat 2026

Après dix joueuses de la formation d’OL Lyonnes, l’OL a annoncé que onze joueurs de son Académie avaient décroché leur baccalauréat cette année. Notamment Angel Garcia et Melvyn Otobo, fraîchement signés comme joueurs pros.

Carton plein ! En cette année scolaire 2025-2026, c’est un 100% de réussite pour l’OL Académie et c’est forcément à noter. Ces dernières temps, la formation scolaire avait connu quelques critiques à Meyzieu, mais ce nouveau cru a réussi haut la main les épreuves du baccalauréat. Il y a quelques jours, OL Lyonnes annonçait que les dix joueuses en lice pour décrocher l’examen national avaient toute réussi ce passage important dans la vie d’une étudiante. Elles ont été imitées par leurs homologues masculins, comme communiqué par le club vendredi.

Une reconnaissance pour l'Académie et le lycée Beltrame

Les onze élèves en lice sont devenus bacheliers ces dernières heures. Un motif de satisfaction pour le centre de formation mais aussi le lycée Arnaud Beltrame, qui accueille les joueurs lyonnais depuis trois ans désormais. Parmi les nouveaux bacheliers, la présence de deux éléments ayant signé leur premier contrat professionnel ces derniers mois : Angel Garcia et Melvyn Otobo. Tous deux avec une mention à la clé.