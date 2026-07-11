Actualités
Angel Garcia, défenseur de l'OL
Angel Garcia, défenseur de l’OL (@OL)

OL Académie : un très bon cru pour le baccalauréat 2026

  • par David Hernandez

    • Après dix joueuses de la formation d’OL Lyonnes, l’OL a annoncé que onze joueurs de son Académie avaient décroché leur baccalauréat cette année. Notamment Angel Garcia et Melvyn Otobo, fraîchement signés comme joueurs pros.

    Carton plein ! En cette année scolaire 2025-2026, c’est un 100% de réussite pour l’OL Académie et c’est forcément à noter. Ces dernières temps, la formation scolaire avait connu quelques critiques à Meyzieu, mais ce nouveau cru a réussi haut la main les épreuves du baccalauréat. Il y a quelques jours, OL Lyonnes annonçait que les dix joueuses en lice pour décrocher l’examen national avaient toute réussi ce passage important dans la vie d’une étudiante. Elles ont été imitées par leurs homologues masculins, comme communiqué par le club vendredi.

    Une reconnaissance pour l'Académie et le lycée Beltrame

    Les onze élèves en lice sont devenus bacheliers ces dernières heures. Un motif de satisfaction pour le centre de formation mais aussi le lycée Arnaud Beltrame, qui accueille les joueurs lyonnais depuis trois ans désormais. Parmi les nouveaux bacheliers, la présence de deux éléments ayant signé leur premier contrat professionnel ces derniers mois : Angel Garcia et Melvyn Otobo. Tous deux avec une mention à la clé.

    à lire également
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Avec deux amicaux en Allemagne, l’OL a sa préparation estivale bouclée

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Angel Garcia, défenseur de l'OL
    OL Académie : un très bon cru pour le baccalauréat 2026 09:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Avec deux amicaux en Allemagne, l’OL a sa préparation estivale bouclée 08:45
    L'équipe du FC Saint-Gall
    Au moment d'affronter l'OL, Saint-Gall est déjà bien avancé dans sa préparation 08:00
    OL - FC Saint-Gall, un deuxième match amical à huis clos au GOLTC 10/07/26
    Mathieu Patouillet est prêté une saison par l'OL à Sochaux
    Matthieu Patouillet (ex-OL) va résilier son contrat avec Al-Hilal 10/07/26
    Rayan Cherki et Pierre Sage lors d'OL - Nice
    Pierre Sage va retrouver des anciens de l'OL en Premier League 10/07/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : Julie Swierot prolonge jusqu'en 2029 10/07/26
    Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
    Mercato : Toko-Ekambi (ex-OL) quitte le club qatari d'Al-Arabi 10/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    L'OL officialise le départ de Kenan Doganay au Bayer Leverkusen 10/07/26
    Un ancien recruteur du FC Barcelone va débarquer à l'OL 10/07/26
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL : la saison de la confirmation pour Šulc 10/07/26
    OL : les Bad Gones montent au créneau contre la LFP 10/07/26
    Michele Kang récompensée par le CIO
    OL : nouvelle distinction internationale pour Michele Kang 10/07/26
    Cluver Sambi Mbungu à sa signature à l'OL avec Matthieu Louis-Jean
    Officiel : Cluver Sambi Mbungu s'engage avec l'OL jusqu'en 2029 09/07/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Avec Tolisso et Gerlinger, l'OL veut s'inspirer du Bayern Munich 09/07/26
    OL - Mercato : Matt Turner va repartir en prêt 09/07/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    OL Lyonnes : stage allemand et quatre amicaux pour la pré-saison 09/07/26
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    Georges Mikautadze revient sur les raisons de son départ de l'OL 09/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut