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Officiel : Tolisso prolonge à l'OL jusqu'en 2029

  • par Thomas Dioudonnat
  • 3 Commentaires

    • Le capitaine lyonnais s'est engagé pour deux saisons supplémentaires. Son bail avec l'OL s'étend désormais jusqu'en 2029.

    On attendait la confirmation officielle : c'est chose faite ! Corentin Tolisso va bien poursuivre sa carrière avec son club formateur qu'il a rejoint en 2007 à l'âge de 13 ans.

    Le champion du monde 2018 ne voyait toute façon pas d'autre issue à ces discussions. "C’était une évidence pour moi de poursuivre l'aventure avec mon club de cœur[...] Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean."

    Corentin Tolisso : "Nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble"

    Figure de proue du projet lyonnais, Corentin Tolisso incarne l'ADN à la perfection, un atout pour entraîner dans son sillage les jeunes pousses de l'OL. Un statut de cadre que le natif de Tarare affectionne tout particulièrement. "Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes."

    Paulo Fonseca pourra donc compter à nouveau sur la motivation et l'expérience de son numéro 8 cette saison. À bientôt 32 ans, Corentin Tolisso est plus déterminé que jamais pour remporter un titre avec Lyon. "J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions."

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    3 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - lun 6 Juil 26 à 19 h 07

      Super, on garde notre capitaine !
      Toujours aucune rumeur sur les départs, on reste dans l'incertitude sur les joueurs qui nous quitterons.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 6 Juil 26 à 19 h 23

      "Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean."

      L'OL s'est également dit "extrêmement heureux" de cette nouvelle.

      Corentin Tolisso entre à l'OL en 2007, à l'âge de 13 ans, pour y être formé. Il rejoint ensuite le Bayern Munich en 2017, mais revient finalement dans la capitale des Gaules en 2022.

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    3. Avatar
      brad - lun 6 Juil 26 à 19 h 37

      C'est bien mon petit Coco ! j'étais certain que tu allais nous faire un petit truc avant la reprise...

      Signaler

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