Dans l’attente de savoir si Teagan Micah poursuivra à OL Lyonnes ou non, Maria Luisa Grohs vient occuper un rôle de doublure derrière Christiane Endler. La gardienne va vivre sa première expérience en dehors de l’Allemagne après le Bayern Munich.

A OL Lyonnes, le poste de gardienne titulaire est de loin celui qui bouge le moins. Depuis cinq ans désormais, Christiane Endler occupe ce rôle de numéro 1. Si des critiques ont récemment pu s'abattre sur la Chilienne, cette dernière garde la confiance de Jonatan Giraldez. Pour ce qui est de sa doublure, c'est un peu les chaises musicales depuis 2021. Au moment de son arrivée, Endler a repoussé Sarah Bouhaddi sur le banc, avant que l'internationale française ne laisse sa place Holmgren. La Suédoise a enfin vu Laura Benkarth débarquer entre Rhône et Saône jusqu'en juin 2025. Lors de la saison écoulée, Teagan Micah a pris la suite, avec brio, avant qu'une commotion ne vienne la stopper jusqu'à la fin de la saison.

En fin de contrat, l'Australienne n'a toujours pas prolongé alors qu'OL Lyonnes a annoncé la signature de Maria Luisa Grohs. Pour l'ancienne gardienne du Bayern Munich, ce sera une grande première. Non pas comme doublure mais loin de l'Allemagne. "C’est une nouvelle grande étape pour moi, la première fois que je quitte mon pays. Munich est devenu ma maison ces dernières années. Je quitte donc un endroit où je me sentais chez moi, en espérant retrouver ce même sentiment ici."

A 25 ans, l'Allemande n'a signé que pour une saison, mais elle compte bien en profiter à fond. Pouvant compter sur sa compatriote Jule Brand, Grohs aura pour objectif de pousser Christiane Endler à se surpasser. Passionnée de musique, la nouvelle doublure des Lyonnes va vivre une expérience pas toujours facile à vivre dans l'ombre de la Chilienne. Mais Jonatan Giraldez a montré qu'il n'hésitait pas à faire appel à sa numéro 2, notamment dans des matchs de retour de trêve internationale. A Grohs de saisir sa chance.