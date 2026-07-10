L'OL officialise le départ de Kenan Doganay au Bayer Leverkusen

Comme évoqué en début de semaine, Kenan Doganay quitte l'OL pour rejoindre le club allemand du Bayer Leverkusen.

Le communiqué officiel est tombé jeudi soir. L'OL a officialisé le transfert du jeune Kenan Doganay au Bayer Leverkusen contre un chèque de 265 000 €.

Le joueur de 17 ans quitte son club formateur pour parapher son premier contrat professionnel outre-Rhin. Il avait rejoint l'Olympique Lyonnais en 2015 en provenance de l'AS Saint-Priest. Détail non négligeable, l'institution rhodanienne a également négocié un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Formé à l'Académie, le natif de Saint-Priest a disputé 23 matches la saison dernière avec les U19 et la N2. International tricolore U16/U17 (23 sélections, 4 buts), le milieu de terrain est considéré comme un grand espoir de sa génération.

Un grand espoir de la génération 2009 de l'OL Academy

Doganay intégrera dans un premier temps l'équipe U19 de la Werkself pour s'aguerrir, avant de tenter de se frayer une place dans le groupe de Carles Martinez Novell, l'ancien coach de Toulouse nommé entraîneur du Bayer cet été.

Un pari sur l'avenir assumé côté allemand. "Kenan Doganay est un joueur très prometteur et talentueux qui renforcera notre équipe U19 et qui, à terme, a également de belles perspectives d'intégrer l'équipe première", s'est félicité Simon Rolfes, le directeur sportif du club, dans le communiqué de présentation du joueur. Même son de cloche pour Kim Falkenberg, directeur du football : "Au cours des prochaines années, nous avons pour objectif de faire de lui un professionnel à part entière."

Il s'agit du deuxième joueur qui quitte l'OL pour signer à Leverkusen dans ce mercato, après le départ d'Afonso Moreira.