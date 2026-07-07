OL – Mercato : Kenan Doganay va s'engager avec Leverkusen

Tête d'affiche de la génération 2009, Kenan Doganay quitte l'OL. Le jeune milieu va signer un contrat de cinq ans avec le Bayer Leverkusen.

La réserve de l'OL a fait son retour sur les terrains d'entrainement en début de semaine. Une reprise marquée par l'arrivée de nombreuses jeunes pousses, venues étoffer les rangs du groupe Pro2.

Kenan Doganay était également présent mais pour une tout autre raison. Le natif de Saint-Priest s'est rendu au centre d'entrainement pour saluer ses anciens coéquipiers avant de quitter le club selon une information du compte X @Borgia_OL_acad.

L'international français U16/U17 (23 sélections, 4 buts) va en effet prendre la direction de l'Allemagne, où il s'apprête à signer un contrat de cinq ans avec le Bayer 04 Leverkusen.

Capitaine à l'OL et en Équipe de France

Une chouette récompense pour ce jeune joueur, mais aussi un coup dur pour les suiveurs de l'Académie OL. Le longiligne milieu de terrain (1m90) faisait partie des belles promesses du centre de formation.

Arrivé au club en 2015 en provenance de l'AS Saint-Priest, le Franco-Turc a fait toutes ses classes à l'Olympique Lyonnais en étant régulièrement capitaine des équipes dans lesquelles il a évolué.

Outre-Rhin, le joueur au profil atypique va signer son premier contrat professionnel. Il retrouvera là-bas plusieurs compatriotes français, dont l'ancien lyonnais Martin Terrier.