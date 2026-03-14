OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français

Adil Hamdani et Kénan Doganay, nés en 2009, font partie des 20 joueurs retenus dans la liste des U17 de l’équipe de France entre le 18 mars et le 1er avril.

On prend les habitués et on recommence. José Alcocer, l'entraîneur de l'équipe de France U17, rappelle Adil Hamdani (2 capes) et Kénan Doganay (4), des familiers des sélections françaises. Mais si le milieu de terrain a fréquenté récemment cette formation, l'ailier avait lui manqué tous les stages depuis septembre 2025.

Ce rassemblement fait suite au précédent interlude de six jours organisé en février en Italie. À l’époque, vingt-deux joueurs avaient été retenus. Mais cette fois-ci, ils ne seront que vingt, entre le 18 mars et le 1er avril. Et pour cause : les Bleuets s’apprêtent à jouer des matchs décisifs.

Décrocher son billet pour l’Euro et la Coupe du monde

Dès le 22 mars, l’ensemble du groupe se déplacera en Slovénie. Il y disputera le deuxième tour des éliminatoires de l’Euro 2026. Lors de cette seconde phase, les membres de la génération 2009 affronteront l’Allemagne, la Slovénie et la Macédoine du Nord. Les Français devront remporter ces rencontres pour espérer finir premiers du groupe A1. Ils rejoindraient ainsi la phase finale du tournoi européen, prévue du 25 mai au 7 juin en Estonie.

Une étape cruciale, d'autant plus qu'elle leur ouvrirait du même coup les portes de la prochaine Coupe du monde. La compétition se jouera en novembre 2026 au Qatar. Pour briller, Adil Hamdani et Kénan Doganay pourront s’appuyer sur leur expérience en sélection chez les U16 et maintenant, les U17.