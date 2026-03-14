Actualités
Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
Kylian Negri et Kenan Doganay avec l’équipe de France U16 (@Borgia_OL_acad)

OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français

  • par Elohan Latta

    • Adil Hamdani et Kénan Doganay, nés en 2009, font partie des 20 joueurs retenus dans la liste des U17 de l’équipe de France entre le 18 mars et le 1er avril.

    On prend les habitués et on recommence. José Alcocer, l'entraîneur de l'équipe de France U17, rappelle Adil Hamdani (2 capes) et Kénan Doganay (4), des familiers des sélections françaises. Mais si le milieu de terrain a fréquenté récemment cette formation, l'ailier avait lui manqué tous les stages depuis septembre 2025.

    Ce rassemblement fait suite au précédent interlude de six jours organisé en février en Italie. À l’époque, vingt-deux joueurs avaient été retenus. Mais cette fois-ci, ils ne seront que vingt, entre le 18 mars et le 1er avril. Et pour cause : les Bleuets s’apprêtent à jouer des matchs décisifs.

    Décrocher son billet pour l’Euro et la Coupe du monde

    Dès le 22 mars, l’ensemble du groupe se déplacera en Slovénie. Il y disputera le deuxième tour des éliminatoires de l’Euro 2026. Lors de cette seconde phase, les membres de la génération 2009 affronteront l’Allemagne, la Slovénie et la Macédoine du Nord. Les Français devront remporter ces rencontres pour espérer finir premiers du groupe A1. Ils rejoindraient ainsi la phase finale du tournoi européen, prévue du 25 mai au 7 juin en Estonie.

    Une étape cruciale, d'autant plus qu'elle leur ouvrirait du même coup les portes de la prochaine Coupe du monde. La compétition se jouera en novembre 2026 au Qatar. Pour briller, Adil Hamdani et Kénan Doganay pourront s’appuyer sur leur expérience en sélection chez les U16 et maintenant, les U17.

    à lire également
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français 08:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 07:30
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Coupe LFFP : Emeline Rochebilière arbitrera la finale OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe LFFP : Shrader absente pour "raisons personnelles" pour OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Jérémy Stinat
    Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre 13/03/26
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour 13/03/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Depuis 2002, l’OL ne se qualifie plus après un nul européen en huitième aller 13/03/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 mars en podcast 13/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Le Havre - OL : 800 Lyonnais attendus, utilisation de drone de surveillance autorisé 13/03/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Celta - OL (1-1) : la réaction complète de Moussa Niakhaté 13/03/26
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle 13/03/26
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta 13/03/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Tolisso a honoré son 300e match avec l’OL 13/03/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    Niakhaté après Celta - OL (1-1) : "On en est au même point qu'avant le match" 13/03/26
    Borja Iglesias exclu lors de Celta - OL
    Au Parc OL, le Celta devra faire sans Iglesias ni Mingueza 13/03/26
    Clinton Mata lors de Celta - OL
    Mata après Celta - OL (1-1) : "On aurait mérité de gagner" 13/03/26
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    Celta - OL (1-1) : Kango n'est pas resté au point mort 13/03/26
    Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Himbert, Moreira, Sulc… Fonseca en dit plus 13/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut