Actualités
Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l’OL face à Bourgoin (FC_Bourgoin38)

OL Académie : le programme du week-end

  • par Elohan Latta

    • Ce sera un week-end 100 % masculin pour l’OL Académie. En effet, les U17, les U19 et l’équipe réserve de National 3 seront les seuls à jouer.

    À vous de jouer messieurs. Pour ce week-end des 14 et 15 mars, seuls les garçons de l’OL Académie seront présents sur les terrains. Les U17 et les U19 auront le privilège de recevoir leurs équipes adverses à Meyzieu ce dimanche. Pour les premiers, la dernière défaite face à Illzach Mondenheim (2-1), lanterne rouge du championnat, doit être un souvenir oublié pour retrouver une dynamique positive. Pour les seconds, les hommes de Florent Balmont se sont enfin relancés la semaine dernière. Avec seulement une victoire sur leurs six derniers matchs avant la rencontre, les U19 ont réussi à venir à bout de leurs voisins de Saint-Priest (1-2).

    La réserve se déplace dans le Sud

    Ce sont justement les U19 qui ouvriront le bal ce dimanche en recevant le FC Montfermeil à Meyzieu. Un beau match face à une équipe du milieu de tableau, à suivre dès 14h. Une heure plus tard, les U17 entreront dans la danse. Suite à leur revers du week-end dernier, ils devront retrouver le chemin du succès puisque leur dauphin, Sochaux, n’est plus qu’à une seule longueur. Pour relancer la machine, ils seront opposés à l’AJ Auxerre. Coup d’envoi à 15h.

    L’équipe réserve sera, elle, en lice la veille. Battus au GOLTC par Beaucaire le week-end dernier (2-0), les hommes de Gueïda Fofana avancent en dents de scie. Huitièmes du championnat de National 3, les coéquipiers de Bryan Meyo auront à cœur de retrouver le succès. Ils joueront, ce samedi à 18h, sur la pelouse de Carnoux, avant-dernier de ce groupe de National 3.

    Une rencontre que les Lyonnais devront aborder avec beaucoup de détermination et animés par un sentiment de revanche. Lors du match aller, 1ᵉʳ novembre dernier, ils avaient été sèchement défaits au GOLTC (1-4).

    à lire également
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français 08:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 07:30
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Coupe LFFP : Emeline Rochebilière arbitrera la finale OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe LFFP : Shrader absente pour "raisons personnelles" pour OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Jérémy Stinat
    Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre 13/03/26
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour 13/03/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Depuis 2002, l’OL ne se qualifie plus après un nul européen en huitième aller 13/03/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 mars en podcast 13/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Le Havre - OL : 800 Lyonnais attendus, utilisation de drone de surveillance autorisé 13/03/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Celta - OL (1-1) : la réaction complète de Moussa Niakhaté 13/03/26
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle 13/03/26
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta 13/03/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Tolisso a honoré son 300e match avec l’OL 13/03/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    Niakhaté après Celta - OL (1-1) : "On en est au même point qu'avant le match" 13/03/26
    Borja Iglesias exclu lors de Celta - OL
    Au Parc OL, le Celta devra faire sans Iglesias ni Mingueza 13/03/26
    Clinton Mata lors de Celta - OL
    Mata après Celta - OL (1-1) : "On aurait mérité de gagner" 13/03/26
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    Celta - OL (1-1) : Kango n'est pas resté au point mort 13/03/26
    Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Himbert, Moreira, Sulc… Fonseca en dit plus 13/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut