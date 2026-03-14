OL Académie : le programme du week-end

Ce sera un week-end 100 % masculin pour l’OL Académie. En effet, les U17, les U19 et l’équipe réserve de National 3 seront les seuls à jouer.

À vous de jouer messieurs. Pour ce week-end des 14 et 15 mars, seuls les garçons de l’OL Académie seront présents sur les terrains. Les U17 et les U19 auront le privilège de recevoir leurs équipes adverses à Meyzieu ce dimanche. Pour les premiers, la dernière défaite face à Illzach Mondenheim (2-1), lanterne rouge du championnat, doit être un souvenir oublié pour retrouver une dynamique positive. Pour les seconds, les hommes de Florent Balmont se sont enfin relancés la semaine dernière. Avec seulement une victoire sur leurs six derniers matchs avant la rencontre, les U19 ont réussi à venir à bout de leurs voisins de Saint-Priest (1-2).

La réserve se déplace dans le Sud

Ce sont justement les U19 qui ouvriront le bal ce dimanche en recevant le FC Montfermeil à Meyzieu. Un beau match face à une équipe du milieu de tableau, à suivre dès 14h. Une heure plus tard, les U17 entreront dans la danse. Suite à leur revers du week-end dernier, ils devront retrouver le chemin du succès puisque leur dauphin, Sochaux, n’est plus qu’à une seule longueur. Pour relancer la machine, ils seront opposés à l’AJ Auxerre. Coup d’envoi à 15h.

L’équipe réserve sera, elle, en lice la veille. Battus au GOLTC par Beaucaire le week-end dernier (2-0), les hommes de Gueïda Fofana avancent en dents de scie. Huitièmes du championnat de National 3, les coéquipiers de Bryan Meyo auront à cœur de retrouver le succès. Ils joueront, ce samedi à 18h, sur la pelouse de Carnoux, avant-dernier de ce groupe de National 3.

Une rencontre que les Lyonnais devront aborder avec beaucoup de détermination et animés par un sentiment de revanche. Lors du match aller, 1ᵉʳ novembre dernier, ils avaient été sèchement défaits au GOLTC (1-4).