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Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (@FFF)

Coupe LFFP : Emeline Rochebilière arbitrera la finale OL Lyonnes - PSG

  • par Elohan Latta

    • Ce samedi (18h30), l’OL Lyonnes affronte le PSG à Abidjan pour la finale de la Coupe LFFP. Emeline Rochebilière sera au sifflet pour cette affiche.

    C’est un soir de grandes premières. Lancée cette année, la Coupe LFFP, créée par la Ligue professionnelle de football féminin, va rendre son verdict. Et ce sera à Abidjan, ce samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny dès 18h30, lors d’un choc presque familier entre le PSG et l’OL Lyonnes. Les deux équipes sont les dernières encore en lice dans cette compétition qui comptait 24 clubs à son lancement. En effet, l’ensemble des formations d’Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue étaient présentes au départ.

    Pour cette première édition, les protégées de Jonatan Giráldez ont donc une nouvelle opportunité de marquer de leur empreinte le football féminin français. Invaincues depuis avril 2025, les coéquipières de Selma Bacha sont dans une forme olympique puisqu’elles viennent de s’adjuger la première place du championnat de France en venant à bout du Havre ce mardi (3-0).

    Le VAR sera présent

    De son côté, le PSG de la meilleure buteuse du championnat, Romée Leuchter, arrive également en pleine confiance. Victorieuses lors de leurs cinq derniers matchs, les Parisiennes sont revenues à une longueur du dauphin des Fenottes en championnat, le FC Nantes. Toutefois, le PSG n’affiche pas un bilan favorable face aux Lyonnaises. Sur leurs dix dernières confrontations, l’OL Lyonnes s’est imposé à neuf reprises pour seulement un match nul.

    Pour arbitrer ce choc, Emeline Rochebilière officiera comme arbitre centrale. Elle sera assistée de Melissa Rossignol et Siham Boudina. Clémence Goncalves tiendra le rôle de quatrième arbitre. Comme depuis deux ans lors des play-offs de l’Arkema Première Ligue et lors de la finale de la Coupe de France féminine, le VAR supervisera la rencontre. Elisa Daupeux et Maika Vanderstichel en auront la responsabilité.

    Cependant, le jeu sera bien guidé par les 22 actrices qui seront titulaires ce samedi soir (18h30). Elles qui avanceront avec un objectif commun : devenir les premières championnes de l’histoire de la Coupe LFFP.

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