Comme en 2025, OL Lyonnes a gagné l'Alsace Women’s Cup le week-end passé. Un tournoi international réservé aux U17.

Le plateau était de haut niveau, mais cela n'a pas empêché les Fenottes de gagner le tournoi pour la cinquième fois de suite. Depuis 2022, le club a fait de l'Alsace Women’s Cup SON épreuve, peu importe ses adversaires. Cette compétition U17 organisée dans l'est de la France, par le Racing HW96, qui représente la commune de Porte du Ried, reçoit tous les ans des équipes venues des quatre coins de l'Europe. L'édition 2026 se tenait ce week-end.

Victoire 2 à 0 en finale face à Parme

Les jeunes Lyonnaises luttaient contre le Paris FC, le Sporting Portugal, le FC Sion, Sassuolo, le Torino, Metz, Strasbourg ou encore Marseille. Dimanche par exemple, elles ont battu Valence 2 à 0, avant de remporter la finale contre Parme sur le même score. Rappelons que les organisateurs avaient imaginé une formule en deux actes, avec pour finir les branches Ligue des champions et Ligue Europa, qui représentaient la "principale" et la "consolante" des tournois de sixte.

16 formations y ont participé entre le 6 et le 7 juin, soit quatre de plus que l'an passé. Mais le vainqueur, lui, n'a pas bougé.