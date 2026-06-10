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Fabio Grosso lors de sa conférence avant OL - Metz
Fabio Grosso lors de sa conférence avant OL – Metz (crédit : David Hernandez)

Mercato : Fabio Grosso (ex-OL) relève un nouveau défi à la Fiorentina

  • par Gwendal Chabas

    • Fort d'un maintien aisé avec Sassuolo, Fabio Grosso change de club. L'ancien entraîneur de l'OL a signé en faveur de la Fiorentina, qui sort d'un exercice décevant.

    Un choix qui peut paraître étonnant, mais qui ne manque pas de panache. Lundi, Fabio Grosso s'est officiellement engagé en faveur de la Fiorentina. Pourtant, l'Italien vient de vivre un bel exercice avec le promu Sassuolo. Une équipe qu'il a menée à un maintien facile (11e). Rappelons que l'ex-défenseur avait mené sa formation au titre de deuxième division et à une remontée directe en 2024-2025. Une progression qui aurait pu se matérialiser par une prolongation de l'aventure.

    Relever ce club mythique

    Mais non, l'ancien joueur et coach de l'Olympique lyonnais (de mi-septembre à fin novembre 2023) se tourne vers un autre défi. Et pas des moindres. En effet, avec la Viola, il reprend un club qui a vécu une année difficile. 15e, il est resté très longtemps dans la zone rouge, terminant avec "seulement" huit points d'avance sur le premier relégable. Pourtant, il sortait d'une saison prometteuse (6e). En quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, il avait échoué devant le vainqueur, Crystal Palace.

    La Fio repart donc sur un nouveau projet, sachant que Fabio Grosso a paraphé un bail de deux ans. À 48 ans, relever une institution aussi mythique représente un joli challenge pour ce technicien encore jeune dans le milieu. Une Serie A qui lui permet d'oublier, si c'est possible, les terribles incidents de Marseille à l'automne 2023.

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