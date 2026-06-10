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L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
L’équipe de l’OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu (LinkedIN Serge Bex)

Les OL Légendes joueront en Haute-Savoie très bientôt

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Le 20 juin prochain, l'AS Sillingy fêtera ses 80 ans. À cette occasion, le club reçoit les Légendes de l'OL lors d'un match de gala gratuit.

    Actuellement en tournée en Martinique, les Légendes de l'OL s'arrêteront en Haute-Savoie dans dix jours. En effet, un nouvel événement permettra d'admirer les joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais ces dernières années. Au stade de Sillingy, commune proche d'Annecy, le club local fêtera ses 80 ans. Il donne rendez-vous à tous les spectateurs intéressés le samedi 20 juin à 15 heures.

    Les héros du cru feront donc face à Sidney Govou, Cris, Maxime Gonalons, Pierre Laigle, et bien d’autres encore. Un match auquel il sera possible d'assister gratuitement. Une affiche qui sera le point d'exclamation d'une journée de célébration. Dès 9 heures, des chars défileront dans la commune.

    Animations, foot féminin et fête de la musique

    Puis, à 11 heures, place à une rencontre d'exhibition entre deux équipes de football avec des footballeurs amputés. Après le grand déjeuner festif, le foot féminin sera mis à l'honneur, juste avant l'opposition entre les Sillingiens et les Lyonnais. Au coup de sifflet final, le public aura le droit à des animations et des spectacles, la soirée se terminant sur la fête de la musique. Ambiance joyeuse et conviviale au menu donc.

    Toutes les informations.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      paolo - mer 10 Juin 26 à 13 h 17

      Je serais présent

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