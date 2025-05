L'OL Légendes jouera à Mions le 24 mai

Le samedi 24 mai, l’association OL Légendes jouera son premier match caritatif après avoir été réactivée début avril. La rencontre aura lieu à Mions (69).

Le 2 avril dernier, une conférence de presse plutôt spéciale se tenait au Parc OL. Celle qui annonçait le retour de l’association OL Légendes et ses anciennes gloires à l’image de Sidney Govou, Maxime Gonalons, Clément Grenier… Chapeautés par Cris, nommé président de l’organisation, les anciens joueurs retrouveront les terrains de football le temps de rencontres caritatives.

La première d’entre elles se tiendra d’ailleurs le samedi 24 mai au stade Sonny Anderson de Mions, dans le sud-est de la métropole lyonnaise. Pour l’occasion, le "Club des 1000", qui regroupe la quarantaine de partenaires et mécènes du district de Lyon et du Rhône, sera opposé à la formation d’anciens joueurs de l’OL. Le coup d’envoi est prévu pour 17h15.

Billetterie ouverte

Cette première confrontation des partenaires de Clément Grenier devra surtout permettre de mettre à l’honneur une cause noble. Celle du foot adapté, mais plus globalement de l'inclusion et du sport pour tous. Une belle façon de célébrer le retour sur les pelouses de nombreux joueurs lyonnais emblématiques.

Pour pouvoir assister à cela, il faudra dépenser la modique somme de 4 euros. La billetterie pour le match est d’ores et déjà ouverte, mais les places sont disponibles uniquement sur réservation et limitées à cinq par personne. Il reste à l’instant T un peu plus de 900 places encore disponibles.

Lien pour commander vos places