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Nicolas Puydebois au Goal FC
Nicolas Puydebois au Goal FC (@Goal FC)

Mercato : notre consultant Nicolas Puydebois rejoint le Mâcon 71, partenaire de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Il retrouvera l'OL le 8 juillet prochain. Après le Goal FC, Nicolas Puydebois rejoint le staff du Mâcon 71, club partenaire de l'Olympique lyonnais.

    Ce mercredi matin, le Mâcon 71 a dévoilé la composition de son staff. Pensionnaire de National 3, il s'était séparé de l'entraîneur Frédéric Jay en fin de semaine passée. Désormais, les Mâconnais seront conduits par Kévin Garnier, qui était auparavant sur le banc du FC Chalon. Il arrive avec une partie de ses hommes, dont Alexis Merle (adjoint) et Mathieu Riche (préparateur physique). Notre consultant pour TKYDG, Nicolas Puydebois, rejoint lui aussi l'encadrement technique.

    Objectif montée pour le club mâconnais

    Il occupera le poste d'adjoint, et pourrait cohabiter avec l'entraîneur des gardiens, Nassim Torche, également passé par l'Olympique lyonnais durant sa formation. Auparavant, le triple champion de France (2003-2005) s'occupait des portiers au Goal FC, et ce, depuis 2021. Deuxième de N3 cette saison, le club d'Alain Griezmann cherchera à rejoindre l'échelon supérieur au terme de 2026-2027. Avant ça, le nouveau coach fera connaissance avec son groupe lors de la préparation.

    Cet été, le Mâcon 71 affrontera l'OL lors d'un match amical. L'affiche aura lieu à Décines le 8 juillet prochain. Ce sera le premier duel estival des hommes de Paulo Fonseca. L'occasion de retrouvailles pour Nicolas Puydebois avec l'équipe qu'il analyse tous les lundis sur Tant qu'il y aura des Gones.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Tondu69 - mer 10 Juin 26 à 12 h 14

      Le cadrage de la photo est étonnant 🤔
      On nous cache des choses 🤫

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