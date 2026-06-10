LONDON, ENGLAND – APRIL 26: Sofie Svava of OL Lyonnes runs with the ball during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Semi-Final First Leg match between Arsenal FC and OL Lyonnes at Arsenal Stadium on April 26, 2026 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Largement vainqueur en Serbie, le Danemark de Sofie Svava se qualifie pour le Mondial. Toutes les Lyonnaises, ou presque, ont gagné mardi.

Un carton plein. Mardi, toutes les Lyonnaises engagées avec leur sélection respective partent en vacances avec le goût du succès. Elles ont chacune remporté leur match, des rencontres qui comptaient pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du monde 2027. Les joueuses d'OL Lyonnes étaient nombreuses sur les pelouses aux quatre coins de l'Europe. A commencer par la Serbie, où se trouvait le Danemark de Sofie Svava.

Les Danoises se sont imposées sur le score de 4 à 1 devant les Serbes. Un résultat qui leur permet de valider la première place de la poule devant l'Italie. La défenseure rhodanienne a signé deux passes décisives, avant de sortir à la 69e minute. Avec le sentiment du devoir accompli, et la grande joie de savoir qu'elle vivra le Mondial au Brésil dans un an. Comme la France, l'Espagne et l'Allemagne.

La Norvège et les Pays-Bas joueront les barrages

Les Allemandes et Jules Brand étaient déjà assurées d'être qualifiées depuis la précédente journée. Mais elles ont conclu leur périple par une dernière victoire 2 à 0 en Slovénie. Remplaçante, l'ailière est entrée à la 74e minute, alors que son équipe menait déjà 2 à 0. Dans le même groupe, Ingrid Engen et la Norvège devront en passer par les barrages. Elles ont pourtant fait le travail, avec 12 points en 6 sorties, mais l'Allemagne était plus forte. Les Norvégiennes ont tout de même dominé l'Autriche 2 à 1 pour finir, Engen jouant toute la partie.

Les Pays-Bas, eux, avaient encore un maigre espoir en cas de résultat nul entre la France et l'Irlande. Mais les Françaises ont fait le boulot, et même si les Néerlandaises ont également battu la Pologne (3-1), Damaris Egurrola et ses compatriotes n'ont pas encore leur ticket pour le Brésil.

Tarciane exclue lors d'un Brésil - USA très tendu

En Amérique, la confrontation entre le Brésil et les États-Unis a dégénéré, surtout du côté brésilien. Sur le terrain, Lindsey Heaps, Lily Yohannes et leurs coéquipières ont gagné ce duel amical 1 à 0 grâce à un but contre son camp. Mais le dernier quart d'heure a sombré dans le n'importe quoi. L'entraineur des Canarinhas, Elias, a d'abord été exclu (77e), avec plusieurs de ses adjoints. Puis ce fut autour de Bia Zaneratto et de Tarciane, dans le temps additionnel, pour des vilains gestes. La footballeuse lyonnaise a donné un coup de coude en protégeant son ballon trop violemment devant une adversaire.

Après le coup de sifflet final, deux autres Brésiliennes ont reçu un carton rouge. Plus de dix avertissements au total ont été donnés, de quoi largement hacher le match. Loin du précédent affrontement enlevé par le Brésil entre les deux nations samedi (2-1).

De retour en sélection, Ashley Lawrence a retrouvé une place de titulaire avec le Canada. Les Canadiennes ont balayé le Costa 6 à 0 lors de leur unique rencontre au cours de la trêve de juin. La latérale a participé aux 80 premières minutes avant de céder sa place.