Actualités
LONDON, ENGLAND – APRIL 26: Sofie Svava of OL Lyonnes runs with the ball during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Semi-Final First Leg match between Arsenal FC and OL Lyonnes at Arsenal Stadium on April 26, 2026 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : les résultats internationaux, bonne nouvelle pour Svava

  • par Gwendal Chabas

    • Largement vainqueur en Serbie, le Danemark de Sofie Svava se qualifie pour le Mondial. Toutes les Lyonnaises, ou presque, ont gagné mardi.

    Un carton plein. Mardi, toutes les Lyonnaises engagées avec leur sélection respective partent en vacances avec le goût du succès. Elles ont chacune remporté leur match, des rencontres qui comptaient pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du monde 2027. Les joueuses d'OL Lyonnes étaient nombreuses sur les pelouses aux quatre coins de l'Europe. A commencer par la Serbie, où se trouvait le Danemark de Sofie Svava.

    Les Danoises se sont imposées sur le score de 4 à 1 devant les Serbes. Un résultat qui leur permet de valider la première place de la poule devant l'Italie. La défenseure rhodanienne a signé deux passes décisives, avant de sortir à la 69e minute. Avec le sentiment du devoir accompli, et la grande joie de savoir qu'elle vivra le Mondial au Brésil dans un an. Comme la France, l'Espagne et l'Allemagne.

    La Norvège et les Pays-Bas joueront les barrages

    Les Allemandes et Jules Brand étaient déjà assurées d'être qualifiées depuis la précédente journée. Mais elles ont conclu leur périple par une dernière victoire 2 à 0 en Slovénie. Remplaçante, l'ailière est entrée à la 74e minute, alors que son équipe menait déjà 2 à 0. Dans le même groupe, Ingrid Engen et la Norvège devront en passer par les barrages. Elles ont pourtant fait le travail, avec 12 points en 6 sorties, mais l'Allemagne était plus forte. Les Norvégiennes ont tout de même dominé l'Autriche 2 à 1 pour finir, Engen jouant toute la partie.

    Les Pays-Bas, eux, avaient encore un maigre espoir en cas de résultat nul entre la France et l'Irlande. Mais les Françaises ont fait le boulot, et même si les Néerlandaises ont également battu la Pologne (3-1), Damaris Egurrola et ses compatriotes n'ont pas encore leur ticket pour le Brésil.

    Tarciane exclue lors d'un Brésil - USA très tendu

    En Amérique, la confrontation entre le Brésil et les États-Unis a dégénéré, surtout du côté brésilien. Sur le terrain, Lindsey Heaps, Lily Yohannes et leurs coéquipières ont gagné ce duel amical 1 à 0 grâce à un but contre son camp. Mais le dernier quart d'heure a sombré dans le n'importe quoi. L'entraineur des Canarinhas, Elias, a d'abord été exclu (77e), avec plusieurs de ses adjoints. Puis ce fut autour de Bia Zaneratto et de Tarciane, dans le temps additionnel, pour des vilains gestes. La footballeuse lyonnaise a donné un coup de coude en protégeant son ballon trop violemment devant une adversaire.

    Après le coup de sifflet final, deux autres Brésiliennes ont reçu un carton rouge. Plus de dix avertissements au total ont été donnés, de quoi largement hacher le match. Loin du précédent affrontement enlevé par le Brésil entre les deux nations samedi (2-1).

    De retour en sélection, Ashley Lawrence a retrouvé une place de titulaire avec le Canada. Les Canadiennes ont balayé le Costa 6 à 0 lors de leur unique rencontre au cours de la trêve de juin. La latérale a participé aux 80 premières minutes avant de céder sa place.

    à lire également
    Nicolas Puydebois au Goal FC
    Mercato : notre consultant Nicolas Puydebois rejoint le Mâcon 71, partenaire de l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Puydebois au Goal FC
    Mercato : notre consultant Nicolas Puydebois rejoint le Mâcon 71, partenaire de l'OL 11:50
    OL Lyonnes : les résultats internationaux, bonne nouvelle pour Svava 11:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Futur adversaire de la France, le Sénégal de Niakhaté (OL) ne se rassure pas 10:10
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Ligue 1 : les meilleures actions d'Endrick avec l'OL (vidéo) 09:25
    La France et les joueuses d'OL Lyonnes iront au Mondial 08:40
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Mercato : Pierre Sage (ex-OL) plus que jamais en route pour Crystal Palace ? 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    L’OL n’affrontera pas le GOAL FC en amical cet été 07:30
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    L'OL ira finalement bien en stage à l'Adidas Campus 09/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sofie Svava avec le Danemark
    Coupe du monde 2027 : plusieurs joueuses d'OL Lyonnes jouent leur qualification 09/06/26
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    OL : ultime répétition pour Niakhaté et Tagliafico avant la Coupe du monde 2026 09/06/26
    Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
    Et si Castello Lukeba (ex-OL) rejoignait Clinton Mata avec l'Angola ? 09/06/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : l'OL connaitra son calendrier 2026-2027 ce mercredi 10 juin 09/06/26
    Moussa Niakhaté et les joueurs du Sénégal sur les installations des San Antonio Spurs
    Niakhaté (OL) et le Sénégal ont visité les installations des San Antonio Spurs 09/06/26
    Bryan Bergougnoux et Sidney Govou lors d'OL - Bordeaux
    Bergougnoux (ex-OL) avait "un mental d’acier" 09/06/26
    Festival U13 Pitch : sixième sacre consécutif pour OL Lyonnes 09/06/26
    Melchie Dumornay avec la sélection d'Haïti
    OL Lyonnes : Dumornay s'offre un doublé avec Haïti avant de couper 09/06/26
    Le nouveau maillot domicile de l'OL et OL Lyonnes en 2026-2027
    L'OL et OL Lyonnes dévoilent leur maillot domicile 2026-2027 09/06/26
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    "Il a tout envoyé à l'OL"... l'ancien président de Botafogo charge Textor 09/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut