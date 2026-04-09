Depuis février, le Mâcon 71 et l'OL sont liés par un partenariat jusqu'en 2029. Une collaboration définitivement lancée ces derniers jours.

L'appel du pied émanait d'Alain Griezmann, président du Mâcon 71, dans Tant qu'il y aura des Gones. Le dirigeant souhaitait parapher un partenariat avec l'Olympique lyonnais. Chose faite depuis le 1er février, date de l'annonce officielle de la collaboration. Elle s'étirera au moins jusqu'en juin 2029. Et comme le stipulait le communiqué à l'époque, un audit a eu lieu "pour cadencer le plan d’actions à mettre en œuvre".

Qu'en ressort-il ? Tout d'abord, l'OL entend "construire et l'accompagner dans son développement sportif", comme l'explique Haykel Chakroun, le responsable des partenariats. "Le club a son contexte, son histoire, son environnement et des personnes qui travaillent sur place. Aujourd'hui, on veut s'appuyer là-dessus, tout en allant encore plus loin avec la mise en place d'une nouvelle méthodologie de formation", a-t-il développé.

Plusieurs sessions prochainement à Mâcon et à Meyzieu

Cela passera notamment par l'instauration de diverses actions qui se dérouleront dans un avenir proche. Il est question de missions de formation à Mâcon (deux sont prévues d'ici la fin de la saison) et d'immersion à l'Académie pour les entraîneurs de Saône-et-Loire (une session à venir).

Avant ça, Julien Negri, responsable technique des partenariats à l'Olympique lyonnais, a passé une semaine dans les installations du Mâcon 71. Avec d'autres membres de l'OL, ils ont rencontré les éducateurs et assisté à des entraînements pour se plonger dans l'environnement mâconnais. Suite à cette prise de température, des groupes vont être créés. L'idée directrice est "d'instaurer un modèle de jeu, des principes, et de les développer lors des séances", précisait Julien Negri.