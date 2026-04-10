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Selma Bacha à l'entraînement de l'équipe de France
Selma Bacha à l’entraînement de l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

France : touchée au mollet, Selma Bacha (OL Lyonnes) déclare forfait

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de rassemblement avec la France pour Selma Bacha. La défenseure est blessée au mollet et a quitté le groupe jeudi.

    Le retour de Selma Bacha sous le maillot bleu n'est pas pour tout de suite. Déjà diminuée fin février et renvoyée en club, la latérale ne participera pas non plus aux qualifications pour le Mondial 2027 en avril. La France se mesurera aux Pays-Bas à deux reprises. Pourtant, elle faisait partie des quatre membres d'OL Lyonnes à être sélectionnées par Laurent Bonadei.

    Mais la footballeuse de 25 ans s'est blessée au mollet dimanche dernier lors de la rencontre de Coupe de France à Strasbourg (0-6). Elle était entrée en jeu pour la dernière demi-heure à la place de Jule Brand. La Lyonnaise a passé des examens médicaux jeudi, puisqu'elle avait manqué la première séance du rassemblement.

    Plusieurs internationales blessées et restées à Lyon

    Elle souffre finalement d'une lésion et est repartie en direction de Lyon le 9 avril. Elle rejoint ses coéquipières d'Ashley Lawrence, Tabitha Chawinga et Melchie Dumornay, qui n'ont pas honoré leur convocation pour des questions physiques. On ajoutera à ce décompte Inès Benyahia, également forfait avec les Espoirs françaises. Du beau monde à l'infirmerie, et qui pourra souffler puisque le staff a accordé un week-end prolongé (de samedi à lundi) en vue du sprint final.

    Car au retour de la trêve internationale, les Rhodaniennes recevront Dijon le mercredi 22 avril. Puis, sans transition, nous vivrons la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal les 26 avril et 2 mai. Or, ces joueuses pourraient être déterminantes dans cette double confrontation face aux Anglaises.

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