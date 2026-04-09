Comme attendu, la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et OL Lyonnes se jouera le 26 avril. Coup d'envoi à 16h30.

Voilà une affiche qui nous tiendra en haleine à la fin du mois d'avril. Plus de six mois après la précédente venue d'OL Lyonnes à Londres pour y défier Arsenal (1-2 le 7 octobre 2025), les deux équipes s'affronteront à nouveau le dimanche 26 avril. L'UEFA a enfin officialisé la date de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre les deux clubs.

Un créneau attendu, puisque les Gunners de Mikel Arteta reçoivent Newcastle la veille, le 25 à 18h30, à l'Emirates. Le match débutera à 16h30. La semaine suivante, le 2 mai, ce sera au tour des Lyonnaises d'accueillir les Londoniennes (15 heures)*. Un duel qui nous rappellera la demi-finale de 2025 remportée par les Anglaises après une démonstration à Décines au retour (1-4).

Nantes au milieu de cette demie

Une revanche pour Wendie Renard et ses coéquipières ? Le parallèle est forcément tentant. En attendant, voilà les joueuses de Jonatan Giráldez prévenues de leur calendrier après la trêve. Il faudra se mesurer à Dijon le 22 avril, puis, entre la double confrontation face à Arsenal, aller à Nantes le mercredi 29 avril. Un menu copieux qui nécessitera sans doute du turnover, comme l'entraîneur espagnol l'a toujours fait cette saison.

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