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Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes) (Photo by Ben STANSALL / AFP)

Ligue des champions : rendez-vous le 26 avril pour Arsenal - OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Comme attendu, la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et OL Lyonnes se jouera le 26 avril. Coup d'envoi à 16h30.

    Voilà une affiche qui nous tiendra en haleine à la fin du mois d'avril. Plus de six mois après la précédente venue d'OL Lyonnes à Londres pour y défier Arsenal (1-2 le 7 octobre 2025), les deux équipes s'affronteront à nouveau le dimanche 26 avril. L'UEFA a enfin officialisé la date de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre les deux clubs.

    Un créneau attendu, puisque les Gunners de Mikel Arteta reçoivent Newcastle la veille, le 25 à 18h30, à l'Emirates. Le match débutera à 16h30. La semaine suivante, le 2 mai, ce sera au tour des Lyonnaises d'accueillir les Londoniennes (15 heures)*. Un duel qui nous rappellera la demi-finale de 2025 remportée par les Anglaises après une démonstration à Décines au retour (1-4).

    Nantes au milieu de cette demie

    Une revanche pour Wendie Renard et ses coéquipières ? Le parallèle est forcément tentant. En attendant, voilà les joueuses de Jonatan Giráldez prévenues de leur calendrier après la trêve. Il faudra se mesurer à Dijon le 22 avril, puis, entre la double confrontation face à Arsenal, aller à Nantes le mercredi 29 avril. Un menu copieux qui nécessitera sans doute du turnover, comme l'entraîneur espagnol l'a toujours fait cette saison.

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