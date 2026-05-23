FC Barcelone - OL Lyonnes : Becho alignée à droite

Ce samedi, sous le ciel voilé d'Oslo, OL Lyonnes affronte le FC Barcelone pour la finale de la Ligue des champions. Dans la quête d'un neuvième titre européen, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner Vicki Becho à la place de Kadidiatou Diani, blessée pour plusieurs semaines.

De notre envoyé spécial à Oslo.

C'est le grand jour ! Après des mois de compétition, OL Lyonnes et le FC Barcelone se disputent le couronne continentale. L'un des deux clubs succèdera à Arsenal, tenant du titre et qui a été éliminé par les Fenottes en demi-finale. Privées de titre depuis 2022, les coéquipières de Wendie Renard veulent de nouveau régner sur l'Europe avec une motivation supplémentaire. En jouant en Norvège, Ada Hegerberg et Ingrid Engen espèrent être sacrées à la maison devant leur public. Il faudra se débarrasser des Blaugrana, qui restent sur six finales de suite dans la compétition. Toutefois, sûr de sa force depuis quelques semaines, OL Lyonnes veut frapper un grand coup ce samedi à 18h à Oslo.

Becho seul changement par rapport à Arsenal

Pour cette finale, Jonatan Giraldez n'a pas tout chamboulé comme il l'avait annoncé vendredi en conférence de presse. Par rapport à l'équipe alignée contre Arsenal, un changement se devait obligatoire avec la blessure de Kadidiatou Diani lors de ce match contre les Gunners. La question était fade savoir qui de Vicki Becho ou Tabitha Chawinga serait alignée. Le coach espagnol a tranché en faveur de la Française, plutôt sur une bonne dynamique depuis plusieurs matchs.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Yohannes - Becho, Dumornay, Brand - Hegerberg

La composition du FC Barcelone : Coll - Battle, Paredes, Leon, Brugts - Serrajordi, Guijarro, Putellas - Graham Hansen, Pajor, Paralluelo