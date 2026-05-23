OL Académie : le programme du week-end

La saison est terminée pour les garçons de l'Académie. Les équipes d'OL Lyonnes sont, en revanche, attendues sur les terrains ce week-end.

Les vacances ont déjà commencé pour les équipes masculines de l’Académie de l’OL, ce qui n’est jamais un signe d’une saison très réussie.

La réserve féminine à domicile

Les jeunes joueuses d’OL Lyonnes, en revanche, ont encore quelques matchs à disputer, ce week-end notamment. La réserve, entraînée par Julien Perney et Anthony Scaramozzino, disputera le dernier match à domicile de sa saison, dimanche (15h). Avant de finir à Montauban, fin mai, elles reçoivent l’AS Chatenoy Le Royal, une équipe qu’elles n’avaient pas réussi à battre lors du match aller (0-0). Longtemps en tête de la poule B de D3, les Lyonnaises ont plus de mal ces derniers temps. Cela fait deux rencontres, désormais, qu’elles n’ont plus marqué.

Elles se sont inclinées à Cannes (0-2), et ont concédé un match nul contre la réserve du MHSC (0-0). Les Cannoises, grâce à leur victoire de la semaine dernière face au prochain adversaire des Rhodaniennes (4-0), possèdent un point d’avance sur OL Lyonnes, alors qu’il ne reste plus que deux matchs à jouer. Même si elles ne peuvent pas être promues à l’échelon supérieur, nul doute que les Lyonnaises ont envie de finir positivement cette saison, en reprenant le fauteuil de leader qu’elles ont longtemps occupé cette saison.

Les U19 à Nantes pour mettre la pression sur le PSG

Les U19 d’OL Lyonnes seront aussi sur le pont ce week-end. Rachel Saïdi pourra compter sur le retour de ses internationales, qui viennent de disputer l’Euro U17. Près d’un mois après son dernier match de championnat, face à Saint-Étienne (1-0), Les Lyonnaises seront à Nantes dimanche (15h), face à des Jaunes et Vertes en difficulté dans la phase Elite du championnat U19 et qu’elles avaient battu à l’aller (4-1). La formation rhodanienne est toujours à la lutte avec le PSG, alors que se profile un énorme choc entre les deux équipes, le week-end prochain. Parisiennes et Lyonnaises ont 19 points, et se doivent de gagner ce dimanche pour s’offrir une finale pour le titre dans quelques jours. Le PSG reçoit Montpellier à 13h.