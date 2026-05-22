Double Ballon d'Or et capitaine du FC Barcelone, Alexia Putellas a dit tout son respect pour OL Lyonnes avant la rencontre. Avec l'espoir d'accrocher une nouvelle Ligue des champions à son palmarès.

De notre envoyé spécial à Oslo.

Pour la troisième fois en quatre ans, le FC Barcelone retrouve OL Lyonnes en finale de Ligue des champions. C'est devenu un classique...

Alexia Putellas : Évidemment, elles ont une histoire incroyable et nous, nous luttons pour essayer d’atteindre ce niveau. Elles sont une référence et l’ont été avant n’importe quelle autre équipe.

Ce sera la sixième finale de suite du Barça. Vous êtes favorites ?

Étant donné qu’il s’agit d’une finale de Ligue des champions contre une équipe pareille, je pense qu’il est difficile de prédire ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c’est que ce sera un match très serré, en fin de compte, nous sommes les deux meilleures équipes d’Europe, donc ce sera un grand match. Dans une finale comme celle-ci, il n’y a pas de favoris. Pleins de choses peuvent arriver en finale. J’ai pleinement confiance en nous et j’espère un match très serré. Elles peuvent être favorites ou nous pouvons être favorites, mais ça ne changera pas le match.

L'excitation est-elle décuplée quand on joue OL Lyonnes ?

Moi, sincèrement, par exemple le jour du Bayern (en demi-finales), je ressentais la même chose, je sentais que nous faisions face à l’une des prétendantes au titre. Donc je crois que dans le vestiaire, c’est plus ou moins la même chose de les affronter, elles (l’OL Lyonnes), ou un autre des deux, trois, quatre équipes dont tu sais qu’elles sont prétendantes, et tu prépares le match de la même façon.