Actualités
Alexia Putellas capitaine du FC Barcelone
Alexia Putellas capitaine du FC Barcelone (Photo by POOL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Putellas (FC Barcelone) : "On veut se rapprocher de l'histoire d'OL Lyonnes"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Double Ballon d'Or et capitaine du FC Barcelone, Alexia Putellas a dit tout son respect pour OL Lyonnes avant la rencontre. Avec l'espoir d'accrocher une nouvelle Ligue des champions à son palmarès.

    De notre envoyé spécial à Oslo.

    Pour la troisième fois en quatre ans, le FC Barcelone retrouve OL Lyonnes en finale de Ligue des champions. C'est devenu un classique...

    Alexia Putellas : Évidemment, elles ont une histoire incroyable et nous, nous luttons pour essayer d’atteindre ce niveau. Elles sont une référence et l’ont été avant n’importe quelle autre équipe.

    Ce sera la sixième finale de suite du Barça. Vous êtes favorites ?

    Étant donné qu’il s’agit d’une finale de Ligue des champions contre une équipe pareille, je pense qu’il est difficile de prédire ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c’est que ce sera un match très serré, en fin de compte, nous sommes les deux meilleures équipes d’Europe, donc ce sera un grand match. Dans une finale comme celle-ci, il n’y a pas de favoris. Pleins de choses peuvent arriver en finale. J’ai pleinement confiance en nous et j’espère un match très serré. Elles peuvent être favorites ou nous pouvons être favorites, mais ça ne changera pas le match.

    L'excitation est-elle décuplée quand on joue OL Lyonnes ?

    Moi, sincèrement, par exemple le jour du Bayern (en demi-finales), je ressentais la même chose, je sentais que nous faisions face à l’une des prétendantes au titre. Donc je crois que dans le vestiaire, c’est plus ou moins la même chose de les affronter, elles (l’OL Lyonnes), ou un autre des deux, trois, quatre équipes dont tu sais qu’elles sont prétendantes, et tu prépares le match de la même façon.

    à lire également
    Caroline Graham Hansen, joueuse du FC Barcelone.
    FC Barcelone - OL Lyonnes : Romeu optimiste sur les présences de Paredes et Hansen
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - ven 22 Mai 26 à 19 h 16

      Faudrait dans l'équipe actuelle des fenottes une Amandine pour les climatiser d'entrée , quel beau but , je ne sais même pas si elle pensait qu'il allait prendre cette trajectoire , mais sa joie après-but c'était à voir , là elle venait de mettre en orbite les fenottes....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alexia Putellas capitaine du FC Barcelone
    Putellas (FC Barcelone) : "On veut se rapprocher de l'histoire d'OL Lyonnes" 17:49
    Caroline Graham Hansen, joueuse du FC Barcelone.
    FC Barcelone - OL Lyonnes : Romeu optimiste sur les présences de Paredes et Hansen 17:15
    Vignette TKYDG 18 05 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 18 mai en podcast et replay 16:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes jouera en blanc face au Barça en finale 15:10
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) sélectionné pour la Coupe du monde : "Un rêve d'enfant de plus se réalise" 14:20
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    Pour préparer la saison prochaine, les U17 de l’OL en tournoi à Vigneux-de-Bretagne 13:30
    OL Lyonnes : le Barça plus que jamais d'attaque avant la finale de Ligue des champions 12:40
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Gomes Rodriguez (OL) retenu avec les U18 anglais 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ligue des champions : Bilbao, un mauvais souvenir pour OL Lyonnes 11:00
    La joie des joueurs d'Aston Villa
    Ligue des champions : pourquoi le sacre d'Aston Villa ne fait pas encore totalement les affaires de l'OL ? 10:15
    Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2019
    Barça - OL Lyonnes : Majri et Le Sommer viendront soutenir leurs anciennes coéquipières 09:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Mercato : Rachid Ghezzal annonce son départ de l’OL 08:45
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : Adam Karabec ne fera pas la Coupe du monde 08:00
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler (OL Lyonnes) : "Chez la gardienne, la moindre erreur coûte cher..." 07:30
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L'OL opposé à Mâcon le 8 juillet en match amical 21/05/26
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Wendie Renard, la "maman" qui guidera OL Lyonnes face au Barça 21/05/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca a déjà connu le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions 21/05/26
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    OL Lyonnes : accord entre l'UNFP et Foot Unis sur la convention collective 21/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut