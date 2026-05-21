Quatrième de Ligue 1 en 2025-2026, l'OL a animé le championnat avec la course au podium. Voilà les statistiques collectives à retenir cette saison.

Cette édition 2025-2026 ne s'est pas achevée comme l'OL le voulait. Troisième à deux journées du terme, il finit quatrième, doublé par Lille après deux revers sur les dernières affiches. Un classement tout de même réjouissant si on prend en compte les défis que représentait cet exercice marqué par les soucis économiques. Il s'agit du meilleur résultat des Rhodaniens depuis 2021, sous Rudi Garcia (quatrièmes également).

Avec 60 unités, il fait mieux que lors des crus précédents à 18 clubs. Voilà pour l'aspect comptable. De ce millésime, nous retiendrons aussi d'autres statistiques collectives. Avec 53 réalisations inscrites, l'Olympique lyonnais est "seulement" la septième meilleure attaque du championnat. C'est défensivement qu'il s'est démarqué. Certes, le bilan est alourdi par le 4-0 encaissé face à Lens dimanche, mais l'équipe de Paulo Fonseca termine avec la quatrième arrière-garde de la compétition (40 buts concédés).

15 clean-sheets, la défense... Quelques satisfactions

Elle a notamment plus s'appuyer sur les 15 clean-sheets en 34 journées. Seul le PSG fait mieux (18), ce qui témoigne d'une solide performance de ce point de vue. En revanche, dans le négatif, il faut rappeler les sept exclusions vécues sur l'ensemble de la saison. Un record cette année, partagé avec l'AJ Auxerre.

Pourtant, l'agressivité n'est pas ce qui caractérise cette formation. Elle a remporté seulement 218 duels (13e) et récolté 58 cartons jaunes (11e). Néanmoins, l'OL est dans le haut du panier concernant les fautes commises (442, 4e), alors qu'il a souvent le ballon (55% de possession, 4e). On peut enfin lui reprocher de ne pas avoir suffisamment pris sa chance (417 frappes, 8e), alors qu'il sait mettre en danger le portier adverse (38% de tirs cadrés, 2e).