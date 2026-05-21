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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

OL : Moussa Niakhaté ira à la Coupe du monde

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Sans surprise, le défenseur de l'OL est dans la liste du Sénégal. Au Mondial, Moussa Niakhaté retrouvera la France, notamment, en phase de poules.

    Aujourd'hui, c'est un cadre de la sélection. À 30 ans, Moussa Niakhaté s'est pleinement imposé au Sénégal (29 capes). Il forme la charnière centrale indéboulonnable avec Kalidou Koulibaly, bien que Mamadou Sarr pousse derrière les deux joueurs expérimentés. Il est donc assez logique de le voir dans la liste pour le Mondial communiquée par Pape Thiaw ce jeudi.

    Pour le Lyonnais, ce sera une première. Il avait manqué la Coupe du monde 2022 à cause d'une blessure. Si sa fin de saison fut un peu moins bonne avec l'OL, il n'en reste pas moins aujourd'hui à 100% pour vivre la compétition planétaire. L'occasion pour lui et les Lions de la Teranga de tourner définitivement la page de la CAN du début d'année.

    Poule relevée pour les Sénégalais, et leurs adversaires

    Car les Sénégalais arrivent avec de l'ambition. Vainqueurs sur le terrain de la Coupe d'Afrique des nations, mais destitués par la CAF, ils font partie des sérieux outsiders dans ce tournoi. Il leur faudra néanmoins franchir la première étape. Une poule difficile avec la France, la Norvège et l'Irak. Les matchs auront lieu dans cet ordre, les 16, 23 et 26 juin.

    Moussa Niakhaté et ses compatriotes disputeront également des affiches amicales. Ils ont rendez-vous aux États-Unis le 31 mai, puis face à l'Arabie saoudite le 10 juin.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 21 Mai 26 à 14 h 22

      Heureusement d'ailleurs que les meilleurs 3eme se qualifient. Parce que France Norvège Sénégal, si une de ces 3 équipes passe a la trappe dès les poules c'est franchement moche

      Les 3 font partis du Top 20 monde facilement

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