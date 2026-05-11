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Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
Moussa Niakhaté lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Niakhaté (OL) a-t-il remporté le prix Marc-Vivien Foé ?

  • par David Hernandez

    • Parmi les trois finalistes récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, Moussa Niakhaté ne deviendra pas le premier Sénégalais lauréat du prix Marc-Vivien Foé. Le défenseur de l'OL a été devancé par Mamadou Sangaré, le milieu du RC Lens.

    Ils étaient dix avant de n'être plus que trois. Ce lundi 11 mai, Mamadou Sangaré est désormais le dernier survivant de cette liste. En début de matinée, le nom du lauréat du prix Marc-Vivien Foé a été dévoilé. Il a récompensé le milieu de terrain du RC Lens. C'est une première dans l'histoire de ce trophée récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Il n'y avait jamais eu de joueur malien vainqueur et le Lensois succède donc à Achraf Hakimi (PSG) plébiscité la saison passée. Le Malien a devancé la concurrence venue tout droit du Sénégal.

    Pas de premier vainqueur sénégalais

    En effet, Lamine Camara (Monaco) et Moussa Niakaté (OL) étaient encore en lice pour décrocher cette récompense individuelle. Finalement, les Lions de la Teranga n'accrocheront pas leur nom au palmarès, ce qui aurait également été une première. Avec la défaite de Monaco contre Lille (0-1) et celle de l'OL à Toulouse (2-1) dimanche, ce sont des dernières heures compliquées pour les deux joueurs sénégalais, sacrés champions d'Afrique en janvier dernier.

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