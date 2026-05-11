Lindsey Heaps célebre son but lors de PSG – OL Lyonnes (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Buteuse dimanche contre le PSG, Lindsey Heaps continue de remplir son armoire à trophées. Avant de mettre les voiles vers Denver, la milieu d'OL Lyonnes savoure chaque succès.

De notre envoyé spécial à Valenciennes.

En menant 3-0 à la mi-temps, OL Lyonnes avait fait le plus dur contre le PSG. N'est-ce pas compliqué de rester concentrer avec toutes ces échéances qui se succèdent ?

Lindsey Heaps : On essaye de rester focalisées chaque jour, chaque rendez-vous, chaque entraînement, et aujourd'hui c'était la finale, c'était important de faire un bon match. C'est la raison pour laquelle on a gagné, parce que toute l'équipe est restée concentrée, le staff, tout le monde. Donc c'était très bien pour nous, on est content, et on a resté focus pour les deux dernières semaines qu'il reste.

On pense évidemment à la finale de la Ligue des champions qui arrive bientôt. C'est une bonne préparation ce genre de rendez-vous en gagnant largement le PSG ?

Oui, bien sûr. C'était un bon match pour préparer aussi, mais on a la demi-finale aussi la semaine prochaine. Ça va être dur aussi, mais on est content, on peut célébrer aussi aujourd'hui. Et après, on réfléchit et on passe à la prochaine.

OL Lyonnes empile les succès et les titres. Est-ce qu'il y a toujours ce même bonheur malgré tout ?

Oui, bien sûr, on est un peu fatigués aujourd'hui, mais quand tu gagnes un match comme ça, contre une équipe comme ça, on est très contents. Ce n'est pas facile de faire ça. Donc on célèbre et on se prépare pour le prochain match.

C'est une victoire d'équipe, mais il y a aussi Vicki Becho qui a fait un très grand match...

J'étais très contente pour elle. C'est drôle parce que le deuxième but qu'elle a mis, je lui ai dit "laisse" parce que j'étais en bonne position… (rires) Non, mais c'était un beau but. Je suis fière d'elle, parce qu'elle fait tout pour l'équipe cette année. Elle travaille beaucoup et c'est difficile de venir ici et faire un match comme ça, et mettre deux buts. C'est vraiment spécial pour elle.

Qu'avez-vous pensé de l'ambiance au Hainaut ?

C'était cool aussi. Beaucoup d'énergie, l'atmosphère, c'était bien. Je pense que les supporters étaient plus pour le PSG, mais pour nous, c'est bien aussi. L'adversité nous donne de l'énergie supplémentaire.