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Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL - Mercato : Tolisso fixe le cap pour son avenir

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, Corentin Tolisso a montré à quel point il était indispensable dans son club formateur. Avant de penser à un futur ailleurs, le capitaine souhaite remporter un trophée à Lyon.

    Co-meilleur buteur de l’OL cette saison, Corentin Tolisso n’en finit plus de surprendre. Non pas que les supporters et observateurs n’étaient pas conscient que le milieu puisse atteindre ce niveau, mais qu’il soit surtout capable de le retrouver. De retour à Décines en juillet 2022, Tolisso a enchainé les pépins physiques avant de retrouver la plénitude de ses moyens la saison passée. Avec le brassard de capitaine, il fait encore mieux dans cet exercice, le rendant indispensable dans l’effectif de Paulo Fonseca. Le Portugais n’est jamais le dernier pour saluer l’importance de son numéro 8 à qui il reste une année de contrat.

    L’Arabie saoudite ? "Peut-être plus vieux"

    Malgré un salaire conséquent dans le contexte actuel lyonnais, Corentin Tolisso ne compte pas faire ses valises cet été. Pourquoi ? Car il lui "manque le trophée du cœur, de remporter quelque chose avec l’OL. C’est vraiment quelque chose que j’ai envie de faire avant la fin de ma carrière", a-t-il confié à Téléfoot.

    Cela ne veut pas dire pour autant que Tolisso finira sa carrière dans son club formateur. Questionné par son grand ami Alexandre Lacazette, le champion du monde 2018 n’a pas fermé la porte à une expérience en Arabie saoudite. "Ce n’est pas le moment d’aller le (Alexandre Lacazette) rejoindre. On a que deux, trois ans d’écart donc s’il reste encore un peu là-bas, peut être, quand je serais un peu plus vieux. Pour l’instant, ce n’est pas mon objectif." Ce n’est pas l’OL qui s’en plaindra.

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    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 10 Mai 26 à 12 h 46

      Lorsque tu vois luka Modric ( mon idole ) , les matchs qu'il faisait à 36 ans et plus , coco a encore de la marge , la retraite au pays de l'or noir ce n'est pas à l'ordre du jour pour lui , il n'a 'que' 31 ans et est dans son prime .

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    2. Avatar
      brad - dim 10 Mai 26 à 12 h 51

      Bien sûr que sa confirmation fait plaisir à entendre , à souhaiter que cela en entraine d'autres de ses coéquipiers...
      Sage n'abdique pas , tôt ou tard il reviendra coach lyonnais . Hier l'entrée de son gamin de 16 ans lui met une étoile de plus.

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    3. Avatar
      Olreal - dim 10 Mai 26 à 12 h 52

      Et Pierre sage d’en rajouter une couche.
      Si les planètes s’alignent, on aura Fonseca qui sera en fin de contrat à l’OL en 2027 et qui ne pourra pas prolonger vu son énorme salaire.
      Du coup Sage viendrait le remplacer en 2027.
      Ça serait top, car franchement avec les droits tv nullisime pendant 3 ans on aura pas beaucoup de choix l’année prochaine.

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