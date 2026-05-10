OL - Mercato : Tolisso fixe le cap pour son avenir

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, Corentin Tolisso a montré à quel point il était indispensable dans son club formateur. Avant de penser à un futur ailleurs, le capitaine souhaite remporter un trophée à Lyon.

Co-meilleur buteur de l’OL cette saison, Corentin Tolisso n’en finit plus de surprendre. Non pas que les supporters et observateurs n’étaient pas conscient que le milieu puisse atteindre ce niveau, mais qu’il soit surtout capable de le retrouver. De retour à Décines en juillet 2022, Tolisso a enchainé les pépins physiques avant de retrouver la plénitude de ses moyens la saison passée. Avec le brassard de capitaine, il fait encore mieux dans cet exercice, le rendant indispensable dans l’effectif de Paulo Fonseca. Le Portugais n’est jamais le dernier pour saluer l’importance de son numéro 8 à qui il reste une année de contrat.

L’Arabie saoudite ? "Peut-être plus vieux"

Malgré un salaire conséquent dans le contexte actuel lyonnais, Corentin Tolisso ne compte pas faire ses valises cet été. Pourquoi ? Car il lui "manque le trophée du cœur, de remporter quelque chose avec l’OL. C’est vraiment quelque chose que j’ai envie de faire avant la fin de ma carrière", a-t-il confié à Téléfoot.

Cela ne veut pas dire pour autant que Tolisso finira sa carrière dans son club formateur. Questionné par son grand ami Alexandre Lacazette, le champion du monde 2018 n’a pas fermé la porte à une expérience en Arabie saoudite. "Ce n’est pas le moment d’aller le (Alexandre Lacazette) rejoindre. On a que deux, trois ans d’écart donc s’il reste encore un peu là-bas, peut être, quand je serais un peu plus vieux. Pour l’instant, ce n’est pas mon objectif." Ce n’est pas l’OL qui s’en plaindra.