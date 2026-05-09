Depuis plus de quatre ans maintenant, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a pris une tournure dramatique. Ce qui forcément affecte les sportifs ukrainiens comme Roman Yaremchuk.

En février 2022, la Russie a envahi une partie du territoire de l'Ukraine. Depuis, les deux voisins sont en guerre. Un contexte géopolitique qui touche de très nombreux athlètes à travers le monde. Paulo Fonseca s'en était longuement ouvert dans les colonnes d'Olympique-et-Lyonnais en février dernier. Cette situation pèse aussi sur les épaules de Roman Yaremchuk, directement impacté.

"Je veux redire tout mon soutien à mon peuple"

International au 67 capes, l'avant-centre s'est confié sur le sujet vendredi. "Je voulais remercier la France, car c’est l’un des pays qui nous aide. On voit souvent nos deux présidents se rencontrer, c'est important. Il y a aussi le soutien populaire. Pour moi, au début de la guerre, c’était très difficile de concilier les deux. Ma famille et mes proches sont avec moi, mais ce n’est pas facile. Il y a aussi mes amis qui évoluent dans des formations ukrainiennes. Quand on voit les informations que la Russie prépare quelque chose, c’est inquiétant, a-t-il glissé. Je veux redire tout mon soutien à mon peuple. Et d'une certaine manière, je fais de mon mieux pour leur apporter un peu de joie. Pour eux, cela compte beaucoup."

Aujourd'hui, l'équipe nationale et plusieurs clubs ne peuvent plus jouer chez eux. Les affiches ont principalement lieu en Pologne. Le stade olympique de Kiev, antre historique des Bleus et Jaunes, sonne désespérément creux depuis 2023.