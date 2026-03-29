Une affiche qu'aucune des deux équipes ne voulait disputer. Mardi, l'Ukraine de Roman Yaremchuk affrontera l'Albanie. Un duel amical entre deux nations éliminées lors des barrages au Mondial.

Au contraire de ses coéquipiers Adam Karabec, Pavel Šulc (Tchèquie) et Noah Nartey (Danemark), Roman Yaremchuk n'a pas réussi à franchir le barrage qualificatif pour le Mondial. L'Ukraine a été contrariée dans ses plans par la Suède jeudi (1-3), et ne sera donc pas à la Coupe du monde l'été prochain. Mais pour la sélection, la trêve internationale n'est pas terminée pour autant.

Des "petites finales" sans saveur pour les éliminés

Mardi 31 mars, pendant que les Tchèques et les Danois batailleront pour obtenir le précieux ticket, les Ukrainiens affronteront l'Albanie. Un match amical de fortune entre deux nations éliminées. Comme le voulait l'UEFA, les pays sortis en demi-finales de barrages doivent s'affronter. L'attaquant lyonnais et ses compatriotes sont donc attendus à Valence dans deux jours.

Reste à savoir si le sélectionneur Sergueï Rebrov le fera jouer contre les Albanais de Sylvinho. Ces derniers ont été battus par la Pologne précédemment (2-1). Rappelons que l'avant-centre avait démarré sur le banc face aux Suédois. Il était entré en jeu à l'heure de jeu pour sa 66e cape en équipe nationale.