OL Lyonnes : bientôt le cap des 300 matchs pour Ada Hegerberg

Dans les jours à venir, Ada Hegerberg pourrait atteindre la barre des 300 apparitions avec OL Lyonnes. Elle en compte aujourd'hui 298.

Puisqu'elle est encore sous contrat jusqu'en juin 2027, Ada Hegerberg devrait intégrer le top 5 des joueuses les plus capées d'OL Lyonnes. Actuellement 7e, elle s'apprête à doubler Sarah Bouhaddi (6e, 304). Camille Abily et Amel Majri, 5e et 4e, ne sont plus très loin (326 et 327 rencontres). Car l'attaquante s'apprête à rejoindre un nouveau palier avec bientôt 300 apparitions sous les couleurs rhodaniennes.

Après cette semaine, elle en compte 298. Potentiellement titulaire jeudi prochain face à Wolfsburg pour le quart de finale retour de Ligue des champions, elle entrera dans ce cercle très fermé sous peu. Une empreinte de plus pour la deuxième meilleure réalisatrice du club (282 buts), arrivée à l'été 2014 à Lyon.

Bientôt les 50 matchs pour Inès Benyahia

En douze ans, elle a gagné tout ce qui était possible. Elle a soulevé plus de vingt trophées, dont dix fois la Première Ligue et à six reprises la Coupe d'Europe. Un palmarès long comme le bras qu'elle aimerait encore gonfler sur l'année et demie qui lui reste dans son bail. Car cette grande compétitrice, Ballon d'or 2018, ne se contentera pas de la seule Coupe LFFP cette saison.

Un exemple pour les plus jeunes, dont Inès Benyahia. À 23 ans, la milieu de terrain approche des 50 matchs avec OL Lyonnes. Son compteur en affiche 49 à présent, elle qui était capitaine de l'équipe pour la deuxième fois samedi à Strasbourg (2-2). À voir si l'internationale U23 atteindra ce total face aux Allemandes, ou en Coupe de France dimanche 5 avril contre les Strasbourgeoises.