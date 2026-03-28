À Strasbourg, OL Lyonnes ne se rassure pas (2-2)

Mené à deux reprises par Strasbourg, OL Lyonnes a évité une deuxième défaite de suite ce samedi (2-2). Mais avant de recevoir Wolfsburg, il a affiché de grosses lacunes.
Plus qu'une opération rachat après la défaite face à Wolfsburg mardi (1-0), OL Lyonnes avait des choses à travailler à Strasbourg ce samedi. Lors de cette 19e journée de Première Ligue, Jonatan Giráldez a changé son 11, mais il avait prévenu que cette rencontre servirait de préparation avant le retour à domicile contre les Allemandes.
Une opportunité pour certaines habituelles "remplaçantes" de gagner leur place pour jeudi prochain ? Seul le staff aura la réponse, mais la copie rendue n'invite pas à un grand optimisme. Car L'équipe a échoué à signer une 18e victoire en championnat, en plus de connaître des difficultés défensives. Pourtant, malgré un petit rythme, les coéquipières d'Inès Benyahia ont eu de nombreuses opportunités de prendre les devants.
L'oubli de Sombath sur coup franc
La milieu de terrain a allumé les premières mèches (6e et 18e). Vicki Becho et Jule Brand ont raté une belle occasion suite à une perte de balle adverse (18e). Et comme cela arrive parfois dans ces cas-là, les Strasbourgeoises ont profité de leur première incursion dans le camp lyonnais pour ouvrir la marque. Sur un coup franc, Bruna Lourenço était laissée seule par Alice Sombath et trompait Féérine Belhadj (21e).
Heureusement, Korbin Shrader sonnait la révolte et égalisait dès la 25e minute d'une belle demi-volée, juste après une première tentative hors du cadre (23e). Mais les leaders du championnat avaient bien du mal à se mettre en situation pour battre la gardienne du Racing. Hormis sur une tête de Marie-Antoinette Katoto après un corner sauvée sur la ligne (45e+1).
Un OL Lyonnes trop à réaction
Après la pause, le scénario se répétait avec quelques timides accélérations et une belle action que ne concluait pas Marie-Antoinette Katoto (58e). Se montrant un peu plus pressant, OL Lyonnes manquait de précision pour prendre l'avantage, à l'image de cette frappe du gauche d'Inès Benyahia (64e).
Retombé dans ses travers sur la dernière demi-heure, il était encore puni d'une largesse défensive. Amber Barrett faisait parler sa vitesse pour prendre le meilleur sur la défense rhodanienne et marquer le deuxième but du RCSA (2-1, 76e). Piégées, les Lyonnaises répondaient par l'intermédiaire de Lily Yohannes, qui trouvait la faille sur un tir contré (2-2, 81e). La maigre poussée des coéquipières de Lindsey Heaps sur la fin ne suffira pas à leur donner des regrets.
Ce résultat ne change rien en D1. Il s'agit du deuxième match nul pour le club après celui face au Partis FC (0-0). En revanche, les interrogations avant de recevoir Wolfsburg sont peut-être encore plus nombreuses. Rendez-vous jeudi pour les lever, ou pas.
Ce n'est pas plutôt Tarciane la latérale droite, voire Katoto, qui n'a pas marqué Lourenço ?
Surpayer une joueuse comme MAK, est inadmissible ! en 1/4 d'h de jeu, Ada à parcouru plus de terrain qu'elle.
Comme je le dis sur le fil du match, elle est à côté de la buteuse et la regarde jouer !
Il faut l'envoyer en Amérique la prochaine saison... pour voir 😊
Minable !
Svava jamais de débordements toujours en retrait, Tarciane toujours mauvaise, Johannes pas terrible, Katoto inexistante, au lieu d’étirer sur les côtés regroupés au centre, Becho peut mieux faire, Brand pas au mieux, aucune course vers l’avent, bref cette équipe ne fait plus peur. J’ai bien peur pour jeudi.
Jeudi ce sera l'équipe A qui va jouer, pas la réserve !
Celle qui n'a pas marqué au match aller ?
Espérons qu'elles vont se battre jeudi !
Mais pour les mauvais centres et les mauvaises passes, je suis inquiet.
Quand on voit les jeu des nantaises !
"Jonatan Giráldez a changé son 11, mais il avait prévenu que cette rencontre servirait de préparation avant le retour à domicile contre les Allemandes", vous plaisantez, comment voulez vous qu'il prépare le match de jeudi avec aucune titulaire sur le terrain au coup d'envoi ?
Encore et tjrs notre inefficacité, Inès 2 tirs au-dessus + 1 à côté, il n'y a pas quelle qui a loupé .
Strasbourg a bcoup joué à une touche de balle, tjrs vers l'avant et nous on fait quoi, on tourne autour du pot, que de ballons vers l'arrière .
Elles vont y croire pour la demi finale, surtout qu'on aura fait un gros match jeudi, match retour pour lequel je ne suis pas du tout rassuré .
Je trouve que depuis son arrivée, JG n'a pas amélioré notre jeu 🤔
Match des fémines à marseille qui recevait Montpellier ; 35.713 spectateurs 😮
Svava Lilly Bacho Alice à peu près les seules qui ont vraiment mouillées le maillot. Ada elle a surtout brassé de l'air, elle a eu plusieurs fois l'occasion de se mettre en évidence mais elle a perdu les ballons, elle se marche beaucoup dessus en ce moment, contre Wolfsburg va falloir qu'elle joue autrement.
Tarciane ben j'ai envie de dire comme d'hab 👎
Bravo aux strasbourgoises et surtout leur gardienne.
L'Arkema 1ère ligue a bien baissé de niveau.
Maintenant c'est l'OL qui sert de partenaire d'entrainement pour un club du ventre mou... !
Plus haut, je parle de l'affluence au vélodrome : 35.713 spectateurs pour une défaite 1-2 🤔
Jonathan plus rien du coach.
Il y a des moments, pendant lesquels je me demande s'il n'est pas venu à l'OL, pour saborder l'équipe ! c'est peu dire !
Quand on fait autant tourner, on s'expose à ce genre de prestation. Après... l'OL est déjà certain de terminer 1èr du championnat, les priorités sont ailleurs, avec ces turn-overs, on évite les blessures inutiles.
Je n'ai pas pu voir le match...
Résultat peu glorieux, et si je me base à l'article , et à vos commentaires du live, on a même frisé l'humiliation en évitant de justesse la défaite.
Je vais regarder dès que possible le résumé ( isabielle?😜), pour surtout voir les 2 buts encaissés . 😡😡
Ces derniers matchs de ligue 1 sans aucun intéret ternissent notre bonne saison, et j'espère évidemment, que ce n'est qu'un mauvais passage dû aux modifications incessantes des compos.
Notre équipe B, reste une équipe B, qu'on le veuille ou non...
Ceci dit, je reconnais que ce n'est pas très rassurant, surtout si q.q. titulaires pour jeudi, comme Diani ou Ada , ont elles aussi eu du mal ce soir.
Mais RIEN n'est jamais définitif !
épicétou.
le premier fautif c'est l'entraineur avec ses changements constant depuis le début championnat et coupes. Ca ne peut pas avoir de liant qu'il change 1 voir deux et les autres en remplacement mais toujours une équipe type sauf blessures. Depuis les départs des entraineurs francaises et français c'est le b... Mais le système depuis les dernières années Aulas qui ne voyait que d'avoir des grandes joueuses et toutes étrangères ce fut le début de la fin. Alors où sont les fautifs et pas que les joueuses. Celles-ci elles ne sont plus en équipe mais pour elles mêmes et toutes je ne les reconnais plus ce n'est que des passes à 10m et encore ou en retrait mais aucuns centres dignes d'internationales une vrais tristesse cette équipe. Quand l'OL sera éliminé par les allemandes ce sera le bouquet final. Comment aujourd'hui il n'y a que quelques unes qui mérite (Schrader, Sombath, et la gardienne qui n'y peut rien mais les pires Tarciane, Yoannès, Benyahia qui auraient dut êtres des moteurs, mais je pense que cet entraineur est un gros nul