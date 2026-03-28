À Strasbourg, OL Lyonnes ne se rassure pas (2-2)

Mené à deux reprises par Strasbourg, OL Lyonnes a évité une deuxième défaite de suite ce samedi (2-2). Mais avant de recevoir Wolfsburg, il a affiché de grosses lacunes.

Plus qu'une opération rachat après la défaite face à Wolfsburg mardi (1-0), OL Lyonnes avait des choses à travailler à Strasbourg ce samedi. Lors de cette 19e journée de Première Ligue, Jonatan Giráldez a changé son 11, mais il avait prévenu que cette rencontre servirait de préparation avant le retour à domicile contre les Allemandes.

Une opportunité pour certaines habituelles "remplaçantes" de gagner leur place pour jeudi prochain ? Seul le staff aura la réponse, mais la copie rendue n'invite pas à un grand optimisme. Car L'équipe a échoué à signer une 18e victoire en championnat, en plus de connaître des difficultés défensives. Pourtant, malgré un petit rythme, les coéquipières d'Inès Benyahia ont eu de nombreuses opportunités de prendre les devants.

L'oubli de Sombath sur coup franc

La milieu de terrain a allumé les premières mèches (6e et 18e). Vicki Becho et Jule Brand ont raté une belle occasion suite à une perte de balle adverse (18e). Et comme cela arrive parfois dans ces cas-là, les Strasbourgeoises ont profité de leur première incursion dans le camp lyonnais pour ouvrir la marque. Sur un coup franc, Bruna Lourenço était laissée seule par Alice Sombath et trompait Féérine Belhadj (21e).

Heureusement, Korbin Shrader sonnait la révolte et égalisait dès la 25e minute d'une belle demi-volée, juste après une première tentative hors du cadre (23e). Mais les leaders du championnat avaient bien du mal à se mettre en situation pour battre la gardienne du Racing. Hormis sur une tête de Marie-Antoinette Katoto après un corner sauvée sur la ligne (45e+1).

Un OL Lyonnes trop à réaction

Après la pause, le scénario se répétait avec quelques timides accélérations et une belle action que ne concluait pas Marie-Antoinette Katoto (58e). Se montrant un peu plus pressant, OL Lyonnes manquait de précision pour prendre l'avantage, à l'image de cette frappe du gauche d'Inès Benyahia (64e).

Retombé dans ses travers sur la dernière demi-heure, il était encore puni d'une largesse défensive. Amber Barrett faisait parler sa vitesse pour prendre le meilleur sur la défense rhodanienne et marquer le deuxième but du RCSA (2-1, 76e). Piégées, les Lyonnaises répondaient par l'intermédiaire de Lily Yohannes, qui trouvait la faille sur un tir contré (2-2, 81e). La maigre poussée des coéquipières de Lindsey Heaps sur la fin ne suffira pas à leur donner des regrets.

Ce résultat ne change rien en D1. Il s'agit du deuxième match nul pour le club après celui face au Partis FC (0-0). En revanche, les interrogations avant de recevoir Wolfsburg sont peut-être encore plus nombreuses. Rendez-vous jeudi pour les lever, ou pas.