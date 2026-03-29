Actualités
Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
Endrick après son but pour l’OL contre Laval. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Endrick : une valeur marchande en hausse depuis son arrivée à l'OL

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Arrivé en prêt en janvier, la valeur marchande du Brésilien aurait augmenté de 10 millions d’euros depuis le début de son aventure lyonnaise.

    L’attraction Endrick. Depuis son arrivée en prêt en provenance du Real Madrid cet hiver, le nom du Brésilien est sur toutes les lèvres. Érigé au rang de "superstar" dès l’annonce de sa signature dans le Rhône, le poids des attentes a fini par rattraper l'attaquant de 19 ans. Pourtant décisif lors de ses premières sorties, avec notamment un triplé face à Metz le 25 janvier dernier (2-5), l'avant-centre semble marquer le pas ces dernières semaines.

    Plus encore, il commence même à agacer une partie des supporters en voulant endosser le costume de sauveur, encore un peu trop grand pour ses épaules. Mais comme l’avait rappelé l’entraîneur du Celta, Claudio Giraldez, avant le duel retour face à l’OL : sa capacité à "changer un match" pourrait lui permettre de conserver une certaine cote sur le marché des transferts.

    De 25 à 35 millions d’euros

    Une valeur marchande qui, depuis son passage à Lyon, ne cesse de grimper. En effet, selon Transfermarkt, l’estimation d’Endrick serait passée de 25 à 35 millions d’euros. Recruté pour 60 millions d’euros (hors bonus) par les Madrilènes à Palmeiras en 2022, sa valeur avait fortement chuté en raison de son faible temps de jeu avec les Merengue (seulement 79 minutes en début de saison).

    Mais à l’Olympique lyonnais, le natif de Taguatinga a retrouvé des couleurs en se montrant décisif à 11 reprises en 14 apparitions (6 buts, 5 passes décisives). Une revalorisation qui pourrait amener le Real Madrid à reconsidérer ses plans pour le jeune talent brésilien à l’avenir.

    à lire également
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    Mercato : la valeur de ces joueurs de l'OL monterait en flèche
    1 commentaire
    1. Avatar
      Lepeinant71 - dim 29 Mar 26 à 7 h 59

      Franchement, il me donne l'impression d'un joueur qui n'a pas été formé, certainement lié au fait qu'il est parti si jeune dans un club de stars et qu'il a été livré à lui-même. La différence avec Himbert est flagrante dans les déplacements, la qualité technique et la dimension collective du jeu.
      Je ne parle même pas des conduites de balles, il perd beaucoup de ballons.
      Espérons que Lyon lui fasse rattraper une partie du retard...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    À 10 et avec beaucoup d'absents, la réserve de l'OL craque chez le leader 08:40
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    Une gestion mentale à avoir pour l'OL sur ce sprint final 08:00
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick : une valeur marchande en hausse depuis son arrivée à l'OL 07:30
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    À Strasbourg, OL Lyonnes ne se rassure pas (2-2) 28/03/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : revivez Strasbourg - OL Lyonnes 28/03/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    OL Lyonnes avec Sombath, Yohannes ou encore Katoto face à Strasbourg 28/03/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    Mercato : la valeur de ces joueurs de l'OL monterait en flèche 28/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Coupe de France : OL Lyonnes retrouvera Strasbourg le 5 avril à 16 heures 28/03/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie : le programme des U14 au Tournoi de Sens 28/03/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : Mathys de Carvalho titulaire et vainqueur avec le Portugal U20 28/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    À Strasbourg, OL Lyonnes cherchera des clés avant Wolfsburg 28/03/26
    Les supporters de l'OL face à Reims
    Billetterie en hausse, droits TV en berne... Le produit des activités de l'OL dévoilé 28/03/26
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : John Textor se défend après son éviction d'Eagle Bidco 28/03/26
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL Académie : la réserve veut retrouver le goût du succès 28/03/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels 28/03/26
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL très peu impacté 28/03/26
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : un samedi chargé pour les internationaux 28/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut