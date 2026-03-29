Endrick : une valeur marchande en hausse depuis son arrivée à l'OL

Arrivé en prêt en janvier, la valeur marchande du Brésilien aurait augmenté de 10 millions d’euros depuis le début de son aventure lyonnaise.

L’attraction Endrick. Depuis son arrivée en prêt en provenance du Real Madrid cet hiver, le nom du Brésilien est sur toutes les lèvres. Érigé au rang de "superstar" dès l’annonce de sa signature dans le Rhône, le poids des attentes a fini par rattraper l'attaquant de 19 ans. Pourtant décisif lors de ses premières sorties, avec notamment un triplé face à Metz le 25 janvier dernier (2-5), l'avant-centre semble marquer le pas ces dernières semaines.

Plus encore, il commence même à agacer une partie des supporters en voulant endosser le costume de sauveur, encore un peu trop grand pour ses épaules. Mais comme l’avait rappelé l’entraîneur du Celta, Claudio Giraldez, avant le duel retour face à l’OL : sa capacité à "changer un match" pourrait lui permettre de conserver une certaine cote sur le marché des transferts.

De 25 à 35 millions d’euros

Une valeur marchande qui, depuis son passage à Lyon, ne cesse de grimper. En effet, selon Transfermarkt, l’estimation d’Endrick serait passée de 25 à 35 millions d’euros. Recruté pour 60 millions d’euros (hors bonus) par les Madrilènes à Palmeiras en 2022, sa valeur avait fortement chuté en raison de son faible temps de jeu avec les Merengue (seulement 79 minutes en début de saison).

Mais à l’Olympique lyonnais, le natif de Taguatinga a retrouvé des couleurs en se montrant décisif à 11 reprises en 14 apparitions (6 buts, 5 passes décisives). Une revalorisation qui pourrait amener le Real Madrid à reconsidérer ses plans pour le jeune talent brésilien à l’avenir.