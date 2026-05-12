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François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
François Letexier, arbitre de Ligue 1 (Photo by Valery HACHE / AFP)

François Letexier pour arbitrer le choc OL - Lens dimanche

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • L'OL défendra son top 4, voire mieux, dimanche face à Lens. L'arbitre de cette affiche sera l'expérimenté François Letexier, que les Lyonnais connaissent bien.

    Dans un stade plein, l'OL jouera sa place dans le top 4 lors de la dernière journée de Ligue 1. Dimanche soir (21 heures), il accueille Lens, deuxième du championnat. Après le revers à Toulouse le week-end passé (2-1), Paulo Fonseca et son groupe seront sous pression. Rennes n'est qu'à un point derrière avant son déplacement à Marseille. Mais ils peuvent aussi regarder vers le haut car le troisième, Lille, est à seulement une longueur. Le LOSC recevra Auxerre.

    Le club rhodanien joue donc gros lors du choc dominical. En face de lui, des Lensois décomplexés et tournés vers la finale de la Coupe de France le 22 mai. Pierre Sage retrouvera son ancienne équipe, lui le meilleur entraîneur de 2025-2026. Une partie aux forts enjeux pour Corentin Tolisso et sa bande, qui espèrent ne pas tout gâcher sur la fin.

    Pas forcément de bons souvenirs pour l'OL

    Au sifflet du match, nous retrouverons François Lextier, officiel bien connu dans l'Hexagone. Sur l'exercice actuel, il a par exemple dirigé trois rencontres des Lyonnais (les réceptions de Marseille, Lille et Monaco). La dernière a notamment été marquée par une faute non sifflée sur Endrick avant un penalty monégasque. On se souvient également du derby d'avril 2025 (2-1) et de la non-exclusion de Lucas Stassin. Ce sera la 30e fois qu'il croise le chemin de l'OL au cours de sa carrière.

    Mehdi Rahmouni et Gwenaël Pasqualotti assisteront l'arbitre de 37 ans sélectionné pour le Mondial cet été. Gaël Angoula se chargera lui du temps additionnel et des changements. Enfin, et on sait que cela a son importance, le duo Nicolas Rainville - William Lavis aura la responsabilité de la Var.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Monark - mar 12 Mai 26 à 15 h 16

      Et une pompe à vélo ,une !!
      😭😡

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    2. RBV
      RBV - mar 12 Mai 26 à 15 h 17

      La LFP ne veut vraiment pas qu’on aille en LDC directement 😂
      Quel escroc celui-là…incompétent au possible.

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    3. Avatar
      Outlander - mar 12 Mai 26 à 15 h 35

      Après l'introduction arbitrale anale face à Toulouse (attentat sur Tolisso et le karatéka Metahalie sur Endrick) ... Il y aura encore plus de crispation... Pour boucler cette saison exceptionnelle ou l'arbitrage nous aura volé la LDC, je propose Millot à la VAR !

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    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 12 Mai 26 à 16 h 10

      Il se dit chez Les suppos lensois que Sage va envoyer une équipe remaniée, genre équipe presque B, comme ça si Lens gagne personne pourra dire que Sage n'a pas voulu aider l'ol.

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