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OL Académie : les résultats du week-end

  • par Tristan Le Pezennec

    • Il n'y avait que les garçons sur les terrains en ce week-end de mai. La réserve s'est inclinée alors que les U19 et les U17 se sont baladés.

    Maintenue depuis peu, la réserve lyonnaise finit tranquillement sa saison. Elle reçevait un voisin samedi, La Duchère, le leader de la poule. Malgré un très bon Daryll Benlahlou, les joueurs de Gueïda Fofana ont dû s'incliner au terme d'un match riche en buts (2-4). Ils sont toujours onzièmes, et termineront leur saison samedi (18h) face à Bourgoin-Jallieu.

    Clap de fin pour les U19

    Les U19 n’avaient plus rien à jouer, si ce n’est leur dernier match de la saison face à l’ASPTT Dijon. Et les jeunes de Florent Balmont ont fait le boulot, en s’imposant très largement à Meyzieu face à la lanterne rouge (4-0). Angel Garcia et Jalis Bouabdellah en première période, puis Saad Nader et Kassim Mnamdji en seconde, ont permis aux Lyonnais de finir sur une bonne note après une fin de saison manquée. Place désormais aux vacances, sauf pour ceux qui iront s’aguerrir en National 3. Adam Alioui (Maroc) et Walid Nechab (Algérie), eux, ont été libérés par l’OL et disputeront la CAN U17.

    Les U17 ont fait le travail, place aux choses sérieuses

    Même lieu, même tarif pour les U17. Ils devaient valider leur deuxième place pour pouvoir disputer la phase finale du championnat, c’est désormais chose faite. Avec beaucoup de sérieux, d’application et d’assurance, ils ont livré une prestation de patron face à Thionville (4-0). Ajdin Muminovic a inscrit un doublé, alors qu'Issiaga Soumah et Jason Nkelenda sont les deux autres buteurs lyonnais. Dauphin de Sochaux, leader de la poule C, l’OL est, avec 52 points, le meilleur deuxième du championnat. Il est donc qualifié pour les play-offs. Défaits à Torcy (2-3), les joueurs de Samy Saci et Mour Paye ont parfaitement réagi et peuvent désormais se pencher sur la suite, qui arrive vite. Les quarts de finale auront lieu dès dimanche.

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