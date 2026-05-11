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Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
Tyler Morton lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : seuls Toulouse et le Paris FC ont fait de la résistance contre l'OL

  • par David Hernandez

    • En s'imposant dimanche soir au Stadium, Toulouse s'est payé le luxe de faire tomber l'OL deux fois cette saison. Avec le Paris FC, le "Téfécé" est la seule équipe à n'avoir pas perdu contre les Lyonnais cette saison en Ligue 1.

    Cela n'était plus arrivé depuis soixante ans. Il a donc fallu que ça tombe au moins bon des moments. Depuis 1965-1966, l'OL n'avait plus perdu ses deux matchs de championnat contre Toulouse. Cela faisait déjà pareil disette que le "Téfécé" n'était pas venu s'imposer à Lyon et les hommes de Carles Novell Martinez avaient réussi l'exploit en octobre dernier. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin même avec aucun enjeu dans cette fin de saison ? Les coéquipiers de Gboho ont donc récidivé dimanche soir à la maison face aux Lyonnais, avec un succès 2-1. Une victoire qui permet donc aux Toulousains de rester invaincus contre l'OL cette saison et d'être les seuls à ne pas avoir lâcher de points dans la double confrontation.

    Paris FC, pas de défaite mais pas de victoire non plus

    Toutefois, le Toulouse FC n'est pas la seule formation de Ligue 1 à avoir contrecarré les plans de Paulo Fonseca sur l'ensemble des deux rencontres. La dernière journée dimanche n'y changera rien puisque Lens s'est incliné à l'aller. Mais le Paris FC, en accrochant un nul miraculeux à Jean Bouin (3-3) puis un autre partage des points à Décines (1-1), a également réussi le tour de force de ne pas perdre en 2025-2026 contre Corentin Tolisso et les siens. Des points qui, aujourd'hui, valent cher dans la course à la Ligue des champions...

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